Nejluxusnější elektromobil se předvedl v Praze. Známe cenu Rolls-Roycu Spectre

Je to zřejmě nejdůležitější vůz v celé historii britské automobilky. Odstartovává éru elektromobility, v roce 2030 chce Rolls-Royce prodávat už jen bateriové vozy. Spectre se představil v Praze, v devátém patře luxusního bytového modřanského komplexu.

"Je to v prvé řadě Rolls-Royce a teprve pak elektromobil. Nezáleží nám na pohonu, vždy je nejdůležitější, aby to bylo co nejlepší auto, přesně takové, které od nás zákazníci očekávají," říká Philip Harnett, vedoucí týmu inženýrů značky Rolls-Royce, který přijel s nejočekávanější a dost možná nejdůležitější novinkou značky Rolls-Royce do Prahy. S elektrickým modelem Spectre.

A přiznává, že úkol to nebyl jednoduchý. "Museli jsme pochopitelně bojovat s hmotností, která je 2890 kg, tedy asi o 300 kilogramů vyšší než u kupé Wraith. Uvažovali jsme nad každičkou součástkou, zda ji potřebujeme a jestli není možné ji vylepšit, odlehčit. Protože nejzásadnější je, aby každý Rolls-Royce jezdil jako na magickém koberci, hladce plul krajinou, a přitom skvěle zatáčel, aby byl tichý, komfortní, nenuceně výkonný a výjimečný. V tom jsme neslevili," dodává vedoucí týmu inženýrů, kteří Spectre vyvíjeli.

Auto ujelo při testování více než 2,5 milionu kilometrů a Rolls-Royce přiznává, že prošel nejnáročnějšími testy v historii. Architektura Spectre vychází z ostatních modelů značky, má tedy upravený celohliníkový prostorový rám. O pohon se starají dva elektromotory u obou náprav. Celkem podávají výkon 420 kW a točivý moment 900 Nm, zrychlení na stovku zabere 4,5 vteřiny, spotřebu slibuje 21,5 kWh/100 km. Navzdory své impozantní velikosti má dojet na elektřinu až 530 kilometrů.

"Hmotnost sice byla nevýhoda, ale jedna věc nám naopak zase hrála do karet, a tou je nízké těžiště. Výhodou architektury Rolls-Royce je to, že sendvičová podlaha je dvojitá už i v konvenčních vozech s dvanáctiválcovými motory, tím pádem se prostor jen upravil, aby se do něj vešel bateriový akumulátor, nad něj kabeláž i chlazení, i proto se architektura podvozku nemusela tolik upravovat," vysvětluje Harnett, který pro značku Rolls-Royce pracuje třináct let, pomáhal vyvíjet Wraith i Cullinan a má na starosti také vývoj budoucích modelů značky.

Nejaerodynamičtější Rolls-Royce

Zajímavé je i to, že zvenku Spectre nijak okatě nekřičí, že jde o elektromobil, zachoval i i klasickou masku s osvětlenými lamelami ve tvaru řeckého panteonu, která je pro všechny modely Rolls-Royce tak typická, přestože jako elektromobil ji ani nepotřebuje. Nad ní bdí ikonická soška Spirit of Ecstasy.

"Tu jsme ale museli tvarově upravit, aby byla aerodynamičtější. Vůz jsme testovali v aerodynamickém tunelu tisíce hodin a dosáhli úctyhodného koeficientu odporu 0,25, tedy nejlepšího ze všech modelů Rolls-Royce v historii. I to nám velmi pomohlo, aby byl Spectre opravdu krásný, ale zároveň aerodynamický a úsporný," dodává Harnett.

Dveře nejluxusnějšího elektromobilu světa se otevírají proti směru jízdy, a tak se posádce vpředu nastupuje přímo královsky pohodlně. Vnitřek se měnil jen drobně, analogové budíky sice udělaly prostor digitálnímu displeji v kapličce před řidičem, vše ostatní je ale až sympaticky staromilské, samozřejmě nádherně ručně zpracované.

Hvězdná obloha je tu nejen nad hlavami pasažérů, ale také ve výplních dveří. I dozadu se nastupuje překvapivě snadno a místa je tu víc, než byste u kupé s tak elegantně splývavou zádí čekali.

Ačkoli se Spectre ještě nedostal ani k jednomu českému zákazníkovi, zájem je o něj obrovský. "Ani jsme to neočekávali, ale objednávek je opravdu velmi mnoho, už teď víme, že některé zákazníky zklameme, budou si muset na vůz počkat dva roky," říká Karel Kadlec, majitel CarTec Group a ředitel dealerství značky Rolls-Royce v Česku.

První auta by se snad mohla předat v listopadu nebo prosinci tohoto roku. Zajímá vás cena? U Rolls-Roycu se o ní mluví velmi gentlemansky. "V přepočtu začíná na 11 milionech korun s DPH, nicméně u modelů Rolls-Royce vůz nikdy neskončí se základní výbavou, prakticky vždy se upravuje podle přání zákazníků," dodává manažer prodeje pražského zastoupení značky Rolls-Royce Jindřich Ježdík.

Obvykle tak poskočí minimálně o jeden až několik milionů. V extrémních případech může stát auto dvakrát tolik. Fantazii klienta v požadavcích na výbavu se (téměř) meze nekladou.