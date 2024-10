Elektrická Octavia dostala motor z Tesly a baterku Enyaqu. Soupeří se zeleným kombi

Elektrická Škoda Octavia se představila dříve, než se původně očekávalo. Jakkoliv fantaskně to zní, na pařížském autosalonu skutečně český bestseller do zásuvky stál, dokonce hned ve dvou exemplářích. Není to ale nová generace, francouzské zastoupení uspořádalo soutěž mezi dvěma renomovanými motoristickými magazíny. Kdo původní Octavii upravil lépe?

Poprvé jsme o souboji mezi motoristickými magazíny Automobile Propre a Turbo televize M6 psali už začátkem roku. První jmenovaný totiž na výstavě Retromobile v Paříži představil svou interpretaci zadání "postavte elektromobil na základech Octavie z 50. a 60. let, který ujede alespoň 180 km". Zelené kombi se jmenuje Voltavia a už při představení vzbudilo hodně pozornosti. Související Elektrická Škoda Octavia je realitou. Má baterku z Enyaqu a karoserii z roku 1969 12 fotografií Původně se na veteránské akci měla ukázat i kreace z konkurenčního pořadu, ta ale nabrala zpoždění a poprvé byla k vidění na pařížském výstavišti až teď v rámci autosalonu. Čekání se ale rozhodně vyplatilo, Projet X, jak se vůz jmenuje, totiž vypadá, jako kdyby ho právě někdo vybalil z krabičky na autíčka Hot Wheels. Octavii, tentokrát jako tudor z roku 1959, by tam hledal opravdu jen málokdo. Snad možná z profilu: boční prosklení a kliky dveří donora prozrazují. Jinak má ale auto v barvě Mamba Green známé třeba z Enyqau RS agresivity na rozdávání. Obrovské zadní křídlo, přední nárazník s rozměrem radlice sněžného pluhu, jiná kapota, rozšířené blatníky, viditelné chlazení… V interiéru jsou skořepinová sedadla a celá prakticky závodní výbava. Z původního modelu nezůstalo nic. Úpravy jsou provedené nanejvýš poctivě, lidé z magazínu Turbo totiž spolupracovali s renomovanou firmou W-Autosport, která takhle třeba před dvěma lety postavila tisícikoňový Fiat Multipla. Onen extrémní vzhled pak má na svědomí soutěž mezi studenty francouzské školy designu Strate, s níž magazín také spolupracoval. Základem upravené Octavie je trubkový rám, zadní náprava včetně elektromotoru s výkonem 441 kW a točivým momentem 1000 Nm je podle francouzských médií z Tesly Model S. Vpředu je pro změnu náprava z Nissanu GT-R. Aby auto ujelo požadovaných alespoň 180 km, má v útrobách i šest bateriových modulů z Enyaqu. Uvažujeme-li, že jeden modul má využitelnou kapacitu 6,5 kWh, pak má Projet X baterii o kapacitě 39 kWh. Související Stojí skoro jako benzinový Karoq. Škoda spouští objednávky Elroqu, uspět musí 11 fotografií Připomeňme, že Voltavia od Automobile Propre má elektromotor o výkonu 75 kW - jejich plán byl totiž co nejvíce se přiblížit původním hodnotám, navíc celý pohon včetně baterek dostat do původního motorového prostoru. Proto má kombík vážící lehce přes jednu tunu jen čtyři moduly s kapacitou 27,2 kWh. Díky zachování nízké hmotnosti má Voltavia dokonce původní, byť repasované, brzdy či odpružení. S elektromotorem je spárovaná původní převodovka, tvůrci tvrdí, že ji využili jako redukci. Kombík z roku 1969 je pak nalakovaný do stejné zelené barvy jako koncept Vision 7S, byl celkově snížený, má aerodynamická kola, vzadu dokonce pod krytem pro lepší obtékání vzduchu. Změn bylo také hodně, ale že jde o Octavii, poznáte na první pohled. Související Čínské šílenosti ovládly další město. Takový pařížský autosalon ale dlouho nebyl 57 fotografií Fanoušci teď mohou hlasovat na webu francouzské Škodovky, který z projektů se jim více líbí. Nepůjde ale jen o show, protože auta bude hodnotit i odborná porota a především v listopadu proběhne test obou vozů.