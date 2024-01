Dvě čerpací stanice dostaly nově pokutu za nekvalitní palivo. Obě na Klatovsku

Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila seznam čerpacích stanic, které na svých stojanech nabízely nekvalitní palivo. Zatímco loni na podzim přibylo šest stanic, tentokrát dostaly pokutu "jen" dvě. Na seznam sankcionovaných čerpaček upozornil ve svém čtvrtletním aktualizovaném seznamu server Kverulant.org.

Server Kverulant.org upozornil na čerstvé hříšníky mezi prodejci pohonných hmot. Dvěma čerpacím stanicím Česká obchodní inspekce rozdala pokuty za nedostatečně kvalitní palivo. Seznam Kverulant zveřejňuje čtvrtletně. Loni na podzim přitom ČOI udělila pokutu šesti čerpačkám.

"Uveřejnit lze jen ty pokuty, které jsou již v právní moci. Od provedení kontroly do nabytí právní moci to někdy trvá dlouho. Stává se, že provozovatel se proti rozhodnutí ČOI schválně odvolává jen proto, aby se na Kverulantův seznam dostal co nejpozději, a pak poukazuje na to, že pokutu dostal už před dávnou dobou," upozorňuje server Kverulant.

Zatímco loni na podzim ČOI udělila minimálně šedesátitisícovou pokutu a v jednom případě sankce dosáhla půlmilionové částky, tentokrát byla pokuta poměrně nízká, v jednom případě 10 000 Kč, ve druhém 20 000 Kč.

Obě čerpací stanice se nacházejí na Klatovsku. První konkrétně na adrese Plánická 153, kterou provozuje firma K5 CZ. K odběru vzorku došlo 2. srpna loňského roku, rozhodnutí o výměře pokuty ČOI vydala 12. října. Ta shledala problém s kvalitou benzinu Natural 95, který nevyhověl v ukazateli jakosti ve sledovaném údaji "kyslíkaté látky a kyslík - ethanol". Zjištěná hodnota byla 5,51 %, norma povoluje maximálně 5,21 %.

Stejný problém měla i druhá pumpa Strážovská čerpací stanice na adrese Strážov 71 na Klatovsku, kde došlo k odběru vzorku paliv 19. července. U Naturalu 95 byla hodnota kyslíkaté látky 5,74 %. Právě proto stanice dostala pokutu dvakrát vyšší než čerpačka v Klatovech, tedy 20 000 Kč.

Na stránce serveru Kverulant.org je možné si na mapě najít všechny stanice, které v minulosti prodávaly nekvalitní palivo a ČOI jim za to vyměřila pokutu.