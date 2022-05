Do Holešovic se opět sjela tisícovka aut. Na jaké vozy láká výstava Legendy?

Poslední dva roky se motoristická slavnost Legendy kvůli pandemii onemocnění covid-19 nekonala, o to s větší parádou se do pražských Holešovic vrací. V sobotu a neděli bude k vidění tisícovka aut s celkovou cenou miliarda korun. Redakce Aktuálně.cz dostala možnost navštívit areál už v pátek, kdy ještě probíhaly dokončovací práce. Na výběr zajímavých automobilů se podívejte do galerie.

Výstaviště v pražských Holešovicích je možné navštívit v sobotu 28. května od devíti do dvaceti hodin a v neděli 29. května od devíti do sedmnácti hodin. Vstupenka pro dospělého stojí na Legendy na místě 600 korun, pro studenty, seniory a ZTP pak 400 korun, organizátoři také připomínají, že platí i vstupenky zakoupené dopředu na Legendy v roce 2020 a 2021.