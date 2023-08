Do centra Prahy za 200 korun. Zpoplatnit vjezd se má už od ledna příštího roku

Praha má od ledna příštího roku zpoplatnit vjezd do centra automobilům. Řidiči by měli zaplatit za denní průjezd 200 korun.

Smetanovo nábřeží v Praze. Za průjezd centrem by se mělo od ledna příštího roku platit 200 Kč. | Foto: Jakub Plíhal

Na informaci upozornil server idnes.cz, který odkazuje na sociální síť Petra Vomáčky, bývalého experta BESIP a dnes vedoucího odboru dopravy Prahy 14.

Ačkoli ještě není podle něj jasné, jak přesně se mýtné bude vybírat a pro koho budou platit výjimky, Vomáčka ve svém příspěvku na Facebooku uvádí následující: "Mýtné by mělo zasáhnout celou oblast Prahy 1 mimo magistrálu a cena bude stanovena jen za celodenní průjezd ve výši 200 Kč. Poplatek se bude kontrolovat speciálními vozy obdobnými těm na zóny placeného stání."

Zpravodajskému serveru idnes.cz také řekl, že nadšení z plánů na zpoplatnění nepanuje na Praze 6 a mezi zaměstnanci ministerstev, která se v dané lokalitě nacházejí.

Pražský magistrát už má vypracovanou analýzu, na základě které se bude návrh zpřesňovat.

"Prvotní ucelený návrh bude k dispozici do čtrnácti dnů. Návrh zpoplatnění vjezdu je na oblast obou břehů Vltavy kolem Karlova mostu, to znamená levý břeh v okolí ulic Újezd, Karmelitská od Tržiště, pravý břeh v okolí ulic Divadelní, Smetanovo nábřeží, Křižovnická. Předběžně se začátkem roku 2024," uvedl pro idnes.cz radní pro dopravu na Praze 1 Vojtěch Ryvola.

V mapě, kterou zveřejnil Petr Vomáčka, je ale označená celá část Prahy 1. Další informace proto redakce zjišťuje.

Snaha omezit automobilovou dopravu

Plány Prahy na zpoplatnění do centra metropole nejsou nové, magistrát je s jednotlivými městskými částmi diskutuje už několik měsíců. Cílem je omezit podle zastupitelů omezit průjezdy centrem a zklidnit dopravu.

Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) Hřib už dříve poukazoval na to, že dopravně přehlcené centrum komplikuje funkčnost MHD, protože auta brzdí tramvaje a zpoždění se následně přenášejí co celé sítě.

Současně ale uvedl, že zpoplatnění vjezdu by se nemělo dotknout rezidentů, protože se bude kontrolovat s pomocí kamer napojených na databázi parkovacích oprávnění.

Plánované zpoplatnění do centra bude zřejmě také řešit další návrh magistrátu, a to snahu upravit pravidla pro parkování v zónách placeného stání. Nyní na nich mohou stát auta s EL značkou zadarmo. Podle vedení hlavního města by se tato možnost měla vztahovat pouze na ty, kteří v Praze bydlí a podnikají.