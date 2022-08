Divoké automobilové devadesátky. Před 25 lety Češi kupovali dnes zapomenutá auta

Devadesátá léta byla na českém automobilovém trhu prvními skutečně svobodnými roky po více než půl století. Najednou se v prodejnách dala koupit auta západoevropských i japonských značek a dokonce bez pořadníků a několikaletých čekacích lhůt. Pozici lídra si zachovala Škoda, za ní se ale objevovaly dnes už často zapomenuté automobily. Nejoblíbenější auta roku 1997 si připomeňte v galerii.

Než si prohlédnete vozy, které Češi v roce 1997 kupovali nejvíce, je potřeba ještě doplnit krátký kontext. Před čtvrt stoletím se na českém trhu prodalo podle statistik Svazu dovozců automobilů 171 550 nových automobilů, což bylo v 90. letech také vůbec nejvyšší číslo. Loni, což jsou zatím poslední celoroční data, se v Česku prodalo 206 876 nových automobilů.

Nejoblíbenější značkou byla v roce 1997 bez překvapení Škoda Auto. Bavíme-li se dnes, že její podíl se pohybuje někde ke třetině všech prodaných aut, před 25 lety držela s necelými 96 tisíci prodanými vozy přes polovinu českého trhu s novými auty. A to považte, že tehdy byly v nabídce jen dvě modelové řady - Felicia a Octavia. Dnes jich je osm.

Co se ještě od roku 1997 změnilo? Především popularita korejských značek, kdy je dnes Hyundai mezi třemi nejprodávanějšími automobilkami a jeho kompaktní řada i30 pravidelně narušuje hegemonii modelů Škoda. Před 25 lety bylo nejoblíbenější jihokorejskou automobilkou Daewoo se čtyřmi tisíci prodanými vozy. Dnes si přitom na výrobce modelů Matiz či Lanos vzpomene skutečně jen málokdo. Hyundai si připsal necelé dvě tisícovky aut a Kia dokonce jen lehce přes sedm stovek automobilů. Dvojkou trhu byl tehdy se značným odstupem za Škodou Ford, třetí byl Opel. I to působí z dnešního pohledu přinejmenším úsměvně.

Další velkou odlišností byla popularita terénních aut a SUV. Za celý rok se jich prodalo 2042 kusů. To je dnes třetina toho, kolik se SUV prodá za jediný měsíc. Lídrem mezi kategoriemi byla malá auta spolu s těmi nejmenšími do města, především díky popularitě Škody Felicia. Ta byla s více než 75 tisíci prodanými kusy jasným vládcem českého trhu. Jaké bylo další pořadí, nebo prostě jen vzpomínku na to, jaká auta se v Česku v 90. letech nabízela, najdete v galerii.