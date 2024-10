Podle zákona neexistuje. Koloběžka, která jede 80 km/h, tedy nepotřebuje SPZ

Jezdí stejně rychle jako náklaďák, teoreticky by mohla i na dálnici. Přesto v Česku nepotřebuje registraci na dopravním inspektorátu ani pravidelné prohlídky na STK. České zákony si s rychlou elektrickou koloběžkou nevědí rady.

"Trvalo to sice trochu déle, než jsme čekali, ale i tak se můžeme v Česku jako první pochlubit plně legální elektrokoloběžkou s rychlostí 80 km/h. Chcete jezdit bez rizika pokut za nedodržení nějakých regulí? Kupte si Teverun Fighter Eleven+ a máte vystaráno," láká k nákupu koloběžky tisková zpráva ostravské firmy Group PZ, která ji do Česka dováží.

Na první pohled to vypadá jako vtip. Koloběžka, která se na okreskách rychlostí takřka vyrovná osobnímu autu, může legálně jezdit bez SPZ. Kdyby šlo například o moped, musela by být jeho rychlost omezena na 25 km/h, jinak by bez "espézetky" na veřejné komunikace podle zákona nesměl.

"Ještě na jaře jsme měli informace přímo z ministerstva dopravy, že budou naše homologované koloběžky vybaveny stejnou SPZ, jako mají mopedy. Koncem dubna se ale tato informace změnila. Koloběžky obdrží pouze osvědčení o schválení a to bude vše," uvádí manažer prodeje a marketingu Jakub Špaček. "O důvodu, proč se přikročilo k tomu, že elektrické koloběžky nebudou mít SPZ, můžeme pouze spekulovat. Úřady pravděpodobně nechtěly být zahlceny žádostmi o registrace koloběžek. Ale to je pouze moje domněnka."

Dotaz redakce Aktuálně.cz na ministerstvo dopravy se přímo nabízel - je tohle opravdu legální? Odpověď od tiskového mluvčího Františka Jemelky přišla po dvou měsících a dvou urgencích: "Tyto elektrické koloběžky jsou z hlediska kategorizace ostatní zvláštní vozidla kategorie Z. Současná právní úprava pro tuto kategorii a druh vozidel nestanovuje ani povinnost registrace, ani pravidelné technické prohlídky. Vzhledem k tomu, že se jedná o národní kategorii, je do budoucna možná změna těchto podmínek na národní úrovni," píše Jemelka.

"Vítám, že ministerstvo našlo způsob, jak tuto koloběžku nějakým způsobem zlegalizovat. Zároveň se ale domnívám, že tento způsob je poněkud problematický," konstatuje zaměstnanec typové zkušebny, který si nepřál uvést jméno, jeho totožnost ale redakce zná.

Podle něj je hlavní problém v tom, že zákon na tento typ vozidla vůbec nepamatuje: "Není to kolo, protože u něj elektromotor slouží jen jako doplňkový zdroj pohonu. Nemůže to ale být ani motocykl, protože v takovém případě by musel mít sedlo, což tato koloběžka nemá."

Zdroj z typové zkušebny se dokonce domnívá, že dovozce ve skutečnosti nemusel ministerstvo dopravy o schválení vůbec žádat: "Pravděpodobně to udělal proto, aby měl řidič, který se kolem policejní hlídky mihne osmdesátkou, v ruce alespoň nějaký papír. Protože si dovedu představit, že policista nebude dobře obeznámen se situací a nějaký doklad může po řidiči chtít."

9 kategorií vozidel podle zákona č. 56/2001 a vyhlášky č.153/2023

L motorová vozidla dvoukolová, tříkolová nebo čtyřkolky M motorová vozidla, která se používají pro přepravu osob a jejich zavazadel N motorová vozidla, která se používají pro přepravu nákladu O přípojná vozidla pro přepravu nákladu nebo osob T traktory kolové R přípojná vozidla S výměnná tažná zařízení C traktory pásové Z ostatní vozidla, která nelze zařadit do kategorií výše

Oproti běžným koloběžkám, které mají rychlost omezenou na 25 km/h, prodělal rychlý model několik úprav: Přední světlo se automaticky rozsvítí v okamžiku, kdy je spuštěn motor. Koloběžka se také nerozjede z klidového stavu sama, řidič se bude muset nejprve odrazit nohou. "Co je podstatné, že spolu s koloběžkou obdržíte i takzvané technické osvědčení na předepsaném tiskopise. Tím se můžete prokázat v případě potřeby," radí dovozce.

"Chystáme se zlegalizovat několik dalších typů, Eleven Plus tedy nezůstane osamocen. Víc ale prozrazovat nehodlám," říká Jakub Špaček s tím, že jde o nákladnou záležitost.

Všechny strany se však shodnou, že k řízení takto výkonného stroje je třeba vlastnit řidičský průkaz. Buď skupiny A1 (pro motocykly do 11 kW výkonu platný od 16 let věku) nebo skupiny B pro osobní auta, kde je motocyklová kategorie A1 zahrnuta automaticky.

Benevolentní výklad, jaký je možný v Česku, by však majitel bateriové koloběžky neměl zkoušet uplatňovat v cizině. Tam bývají pravidla pro její provoz mnohem přísnější - třeba v Německu jsou od SPZ osvobozeny pouze stroje s rychlostí do 5 km/h.

