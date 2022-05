Sen o levné automobilce se rozplynul. Datsun opět končí, jeho auta byla příliš laciná

Nissan se zbavuje dalšího z "dětí" Carlose Ghosna. Někdejší šéf japonské automobilky, který byl později uvězněn, z Japonska slavně uprchl a dnes patří mezi hledané zločince, se před deseti lety zasloužil o návrat automobilky Datsun. Měl s ní velké plány a levnými modely chtěl ovládnout rozvojové trhy. Teď se slavná značka z automobilové mapy poroučí znovu.

Datsun je jméno automobilovým nadšencům velmi dobře známé. Poprvé se objevilo v roce 1931, kdy automobilka Dat pojmenovala svůj chystaný malý automobil Datson, z čehož se později stal Datsun. Změna označení přišla proto, že son v japonštině znamená ztrátu, což se k novému autu úplně nehodilo. Následně se výrobcem automobilů Datsun stal Nissan, původní jméno ale nezmizelo a dál se používalo i na domácím japonském trhu. To se změnilo koncem 50. let, kdy se se značkou Datsun setkávali zákazníci už jen mimo Japonsko, proslavila se především v Americe sportovními modely s písmenem Z. V roce 1981 ale přišel konec a z Datsunů se postupně staly na všech trzích Nissany. O pět let později pak slavná značka definitivně zanikla.

Nebyl by to však Carlos Ghosn a jeho expanzivní plány, kdyby se neohlížel do historie. Na jaře roku 2012 se objevily první informace, že se Datsun vrátí a stane se značkou s levnými modely pro rozvojové trhy. Měla být základem nabídky Nissanu v zemích jako Indie, Nepál, Jihoafrická republika nebo Rusko. Oficiálního vzkříšení se Datsun dočkal v červenci 2013 v indickém Novém Dillí, samozřejmě za účasti Carlose Ghosna. Prvním novým modelem byl malý hatchback Go, vycházející ze starší techniky Nissanu Micra čtvrté generace.

Plány byly obrovské, z Datsunu se měla stát masová automobilka s prodejem až 300 tisíc aut ročně, psal japonský deník Nikkei. Produkce pětidveřového hatchbacku se v roce 2014 rozběhla v indickém městě Čenaj v továrně Renaultu a Nissanu a v indonéské Purwakartě, ovšem vysoká očekávání se nikdy nenaplnila. Datsun Go byl sice skutečně levný, ale nízkou cenu dával výrazně najevo. Materiály v interiéru, zpracováním, absencí bezpečnostní výbavy nebo tím, že místo samostatných sedadel byla vpředu lavice. Ghosn se přepočítal, protože i pro Indy jezdící na rikšách či motocyklech, na něž auto s nízkou cenou cílilo, byl Datsun příliš laciný.

Nabízí se paralela s Tatou Nano, která měla také velice nízkou cenu a měla postavit Indii na čtyři kola, ale svou cenovku dávala velmi viditelně najevo. Upozorňují na to koneckonců i některá indická média. Datsun k tomu přidal ještě nulovou image značky, kterou její cílová skupina neznala třeba už jen proto, že byla v době obnovení skoro tři dekády mrtvá. Nepomohlo ani sdílení prodejních kanálů s Nissanem. Prodeje byly výrazně pod očekáváním a z něčeho, co mělo Nissanu pomoci prodejně růst, se rychle stal velký bolehlav. Navíc v době začínajících ekonomických problémů celé automobilky.

Nedařilo se ani dalšímu modelu, méně než čtyři metry dlouhému kombi Go+, které dokázalo pojmout až sedm cestujících. Veškeré neduhy spojené s výchozím hatchbackem platily i u tohoto modelu, navíc mělo auto ještě třetí řadu sedadel. Ta se nedala nazvat ani nouzovou, ale především dostala jen dvoubodové pásy. Tříbodové by znamenaly větší zásah do konstrukce, což by zvýšilo cenu a šlo by to proti filozofii Datsunu.

Koncem roku 2014 pak model Go prošel nárazovým testem Global NCAP. Výsledkem bylo nula hvězdiček z pěti možných a celkově podprůměrné hodnocení, které šlo i za nestabilní konstrukcí karoserie. Bezpečnost auta bez jediného airbagu byla dokonce tak špatná, že Nissan dostal doporučení auto z trhu stáhnout a strukturu karoserie přepracovat. Organizace NCAP také konstatovala, že ve vyspělých zemích by auto nesplnilo základní technické požadavky. Později auto dostalo určitá vylepšení a alespoň airbag řidiče doplněný dále i o vak pro spolujezdce, po modernizaci v roce 2018 se zlepšila i komfortní výbava.

Po této dvojici následovaly další modely. Pro Indii byl od roku 2016 v nabídce 3,5 metru dlouhý městský hatchback s prvky SUV nazvaný redi-Go, vycházející z Renaultu Kwid. Sdílel s ním i tříválce pod kapotou, i přes absenci pohonu všech kol měl světlou výšku 185 mm. Také dostal od začátku lepší bezpečnostní výbavu než Go, včetně airbagu pro řidiče a ABS. Specificky pro Rusko se vyráběly sedan on-Do a hatchback mi-Do. V jejich případě se však jednalo jen o přeznačené Lady Granta, respektive Kalina, vyráběné přímo automobilkou AvtoVAZ.

Rusové neměli příliš důvodů kupovat si domácí auta pod cizí značkou, mezi lety 2014 a 2020 tak vzniklo jen asi 145 tisíc kusů modelů on-Do a mi-Do. V roce 2020 se Datsun přestal vyrábět také v Indonésii, takže z původních závodů zbyl už jen ten v Indii. I tam teď ale výroba skončila. Posledním modelem byl hatchback redi-Go, před dvěma lety výrazněji zmodernizovaný, Go a Go+ skončily už dříve.

Konec v Indii znamená fakticky také konec automobilky jako takové, protože už nemá kde vyrábět. Vlastně se není moc co divit, loni se v Indii prodalo podle poradenské firmy LMC Automotive jen necelých 4300 aut s logem Datsunu a o jeho konci se hodně nahlas spekulovalo už pár let nazpátek. Mohla za to především aféra kolem uvěznění a útěku někdejšího šéfa Nissanu Carlose Ghosna, po níž Datsun upadl u vedení Nissanu v ještě větší nemilost. Jak píše oborový magazín Automotive News Europe, za dobu existence prodal znovuzrozený Datsun jen asi 470 tisíc aut, tedy v podstatě jen o trochu více, než chtěl prodávat za jediný rok. Také počet trhů se časem velmi výrazně snížil.

A o tom, že byl Datsun odsouzený k zániku ještě mnohem dříve než letos na jaře, svědčí ještě jeden fakt. Nissan Magnite je necelé čtyři metry dlouhé SUV vyráběné v Indii pro tamní trh, stejně jako pro export na rozvojové trhy typu Indonésie, Nepál nebo JAR. Pokud vám to něco připomíná, jsou to skutečně ty země, kde měl v roce 2014 uspět Datsun. Magnite byl totiž původně vyvíjen pod touto značkou, čemuž odpovídá i vnější design, ale už koncept z července 2020 nesl logo Nissanu, stejně jako produkční model odhalený o několik měsíců později.

Magnite je mimochodem poměrně slušný prodejní hit, naposledy Nissan oznámil, že v Indii si auto objednalo už sto tisíc lidí, navíc vůz také obdržel čtyři hvězdičky z pěti možných v testech Global NCAP. Japonci se tedy na rozvojových trzích budou dále snažit prosadit s vlastní globální značkou, v Indii ještě za alianci Renault Nissan poměrně výrazně boduje i samotný Renault. S Datsunem jako takovým je ale amen a třetí vzkříšení si Nissan po této zkušenosti pravděpodobně dobře rozmyslí, jakkoliv vyloučené úplně není. Automotive News Europe zmiňuje třeba interní diskuse o použití označení pro budoucí řadu levných elektromobilů pro rozvojové trhy.