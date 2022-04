Další MPV, které končí bez náhrady. V Česku už zbývá jen pár Citroënů C4 SpaceTourer

Pohřbu bývalé americké ministryně zahraničí s českými kořeny Madeleine Albrightové se příští týden ve Washingtonu zúčastní šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Ve čtvrtek to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do. První žena, která kdy zastávala post šéfa americké diplomacie, zemřela 23. března ve věku 84 let. Pohřeb se 27. dubna bude konat v Národní katedrále ve Washingtonu.

Při cestě do Spojených států se Lipavský také setká se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem a s kongresmany. Vystoupí též v Centru pro analýzu evropské politiky (CEPA) a v analytickém institutu Atlantic Council, sdělila Lenka Do.

Albrightová se narodila v Praze v roce 1937 v české židovské rodině diplomata Josefa Korbela. Vychovávána byla jako katolička. Do Spojených států přišla jako uprchlice v roce 1948, byla ministryní zahraničí v letech 1997 až 2001 v administrativě demokratického prezidenta Billa Clintona. Předtím působila jako velvyslankyně USA při OSN.