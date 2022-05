Další ikona velkoprostorových aut končí. Renault Scénic ale z trhu zcela nezmizí

Je to jen pár dnů, co Citroën oznámil, že jeho španělská továrna vyrobí v červenci poslední kus velkoprostorového modelu Grand C4 SpaceTourer. Uzavřela se tím skoro čtvrt století dlouhá tradice kompaktních MPV s dvojitým šípem ve znaku. Teď končí i jeden z největších rivalů Citroënu, Renault Scénic se odebral do důchodu zatím v krátké verzi. Mračna se ale stahují i nad dlouhým provedením.

Z českého trhu zmizel Renault Scénic už na počátku roku 2020, dlouhá až sedmimístná verze Grand jej následovala ve druhé polovině loňského roku. Už to, spolu s několika prohlášeními automobilky, naznačovalo, že Scénic se pomalu ale jistě blíží automobilovému důchodu. Krátký model se do něj odebral definitivně v minulých dnech, informoval francouzský magazín Cardisiac. Podle něj dlouhému modelu Grand ještě v továrně v Douai několik týdnů zbývá, také jeho konec je ale blízko. Související Další MPV, které končí bez náhrady. V Česku už zbývá jen pár Citroënů C4 SpaceTourer 20 fotografií Renaultu se vlastně nelze ani moc divit, že oba modely z nabídky vyřadil či v brzké době vyřadí. Jejich prodeje totiž rekordy netrhají, podle Jato Dynamics se loni v Evropě prodalo 14 651 Grand Scéniců a jen 5489 krátkých Scéniců. Například první generace, která se poprvé objevila v roce 1996 (předtím se objevil v roce 1991 futuristický koncept se stejným jménem) ještě jako Mégane Scénic, se do roku 2003 prodalo na 2,8 milionu kusů. O takovém čísle si nástupci mohli nechat jen zdát. Druhé generace z roku 2003 poprvé nabídla vedle krátké karoserie i až sedmimístné prodloužené provedení Grand. Do té chvíle byl Scénic striktně pětimístným kompaktním MPV technicky vycházejícím z řady Mégane. Dvě verze měla i třetí a samozřejmě také současná čtvrtá generace, která měla premiéru na ženevském autosalonu v roce 2016. Renault s ní zkusil přiblížit oblíbené MPV světu sportovně-užitkových vozidel, jejichž popularita celosvětově rychle narůstá. Související Symbol kompaktních MPV míří do důchodu. S Citroëny Picasso pomalu končí i celá třída 50 fotografií Zvýšila se tak světlá výška, auto dostalo už v základu 20palcová kola a celkově se dočkalo robustnějšího vzhledu, ovšem v kabině stále s několika chytrými nápady například v podobě šuplíku před spolujezdcem. Ani to však zákazníky nepřesvědčilo. Jméno Scénic ale z nabídky Renault nezmizí, jen jej Francouzi použijí u jiného modelu. Půjde o elektrické SUV na platformě CMF-EV, jehož předobrazem se má stát koncept, který představí Renault už příští týden. Do výroby by se měl nový Scénic dostat v roce 2024.