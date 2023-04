Clio nové vlny dává tvář příštím Renaultům. Hokejkám v předních světlech odzvonilo

Chystaný horkovod z jaderné elektrárny Dukovany do Brna a případně i další stavby rozvodných tepelných zařízení budou patřit mezi zákonem stanovenou významnou energetickou infrastrukturu. Usnadní to zejména zajišťování pozemků potřebných pro jejich výstavbu. Změnu přinese poslanecká novela, kterou dnes Senát schválil. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Horkovod z Dukovan do Brna by mohl být v provozu do deseti let. Uvažovalo se o něm už v 80. letech, kvůli tehdejším nízkým cenám plynu nebyl ekonomicky výhodný. Důsledky ruské agrese na Ukrajinu plány změnily. S projektem počítají územněplánovací dokumentace Vysočiny, Jihomoravského kraje i přibližně čtyřsettisícového Brna. Horkovod má vést přes Oslavany, jeho trasa počítá také se dvěma tunely pod horou Holedná, jeden z nich, tunel Chochola, už je hotový, druhý je hotový zčásti.

Tvůrci novely z řad ODS, ANO, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 změnu zákona zdůvodnili mimo jiné tím, že výroba tepla v Brně je nyní až z 80 procent závislá na zemním plynu. "Urychlené schválení navrhované právní úpravy již v prvním čtení přiblíží nejen město Brno k dostupnému a cenově přijatelnému teplu z jaderné elektrárny Dukovany," uvedli.

Návrh podpořil už dřív například Svaz průmyslu a dopravy ČR. "Rozšíření vybraných staveb energetické infrastruktury a uvedení konkrétní stavby teplovodu z Dukovan do Brna v příloze přispěje v dílčích krocích povolovacího řízení a v oblasti zajištění majetkových práv k pozemkům potřebným pro realizaci stavby benefity, které mohou vést k urychlení výstavby," stojí v jeho stanovisku.