Clarkson se ve škodovce prohání v Piešťanech. Nový Grand Tour projel střední Evropu

Madagaskar, Vietnam, Skotsko nebo naposledy Skandinávie. Oblíbená motoristická show The Grand Tour tria Clarkson, Hammond a May se v posledních letech vydala do různých koutů světa. A v nejnovějším díle, pojmenovaném Eurocrash, poprvé zamíří mimo jiné také na Slovensko. Trailer naznačuje, že se slavní moderátoři svezou i některými významnými auty české historie.

2:22 Oficiální trailer na novou sezonu The Grand Tour: Eurocrash | Video: Aktuálně.cz/Youtube/The Ground Tour

Už v pátek 16. června se na streamovací platformě Prime Video objeví nejnovější kousek populárního tria Jeremy Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye. Díl nazvaný Eurocrash je tentokrát provede napříč střední a východní Evropou. "Jeremy, Richard a James mají problém. Země, které chtěli navštívit, buď přinášejí problémy, anebo jim zakázali vstup. A tak se místo toho vypravili do střední Evropy, na roadtrip, na který nikdo ani nepomyslel, v autech, které by ani nikoho nenapadlo použít," uvozuje Prime Video aktuální dobrodružství v rámci pořadu The Grand Tour. Související I takhle může vypadat Tatra za miliony. Našli ji v Nizozemsku v zapomenuté stodole 24 fotografií Trojice moderátorů tak pojede trasu dlouhou přes 2200 kilometrů. Začnou v Polsku a přes Slovensko a Maďarsko dojedou až k Bledskému jezeru ve Slovinsku. Jako obvykle si pak vybrali obskurní automobily: Clarkson pojede Mitsuokou Le Seyde, což je japonské auto s retro designem z 90. let založené na Nissanu Silvia S13, Hammond si vybral Chevrolet SSR, což je pick-up se stahovací střechou, a May dal přednost americkému mikroautu zapomenuté značky Crosley. Nejzajímavější ale nakonec nebudou ani tak auta, kterými trojice pojede, jako auta, kterými se sveze. Jak je totiž v ukázce vidět, vyzkouší si například monoposty formule Easter, což byl východoevropský šampionát, jakási obdoba Formule 3. Clarkson se souká do formule s českou vlajkou, Hammond pro změnu sedí v monopostu s logy MTX. Z českých aut se dále objevují třeba Praga Bohema nebo Škoda 1100 OHC s otevřenou karoserií, která vznikla jen ve dvou kusech. Clarkson se s ní svezl na letišti v Piešťanech. A chybět nebude ani slovenský Aeromobil, tedy kombinace letadla a osobního auta. Podle ukázek se dají očekávat i různé narážky na komunistickou minulost celého regionu.

