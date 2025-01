Citroën se inspiroval u R5 a tajně chystá novou "kachnu". Projekt má být v rané fázi

Nečekaný úspěch Renaultu 5 měl být impulzem pro manažery Stellantisu, kteří se rozhodli oprášit retro styl, díky kterému francouzská konkurence momentálně slaví velké úspěchy. Protože Citroën 2CV je neméně slavným autem historie, za pokus to určitě stojí.

Mezi sběrateli populární Citroën 2CV má po pětatřiceti letech znovu naději na sériovou výrobu. Novodobá verze bude s velkou pravděpodobností elektromobil, ale svůj pravzor má ctít ještě o něco víc, než jak to dělá novodobý Renault.

"Na rozdíl od modelu 5, který byl navržen způsobem, jakým by se vyvíjel originál, kdyby se nikdy nepřestal vyrábět, je 2CV chápán tak, že má přesněji odrážet design svého předchůdce," uvádí britský Autocar, který se zprávou přišel jako první. Populární časopis se zároveň odvolává na zdroj z vedení automobilky, který měl potvrdit, že vývoj retro elektromobilu začal teprve nedávno.

Zpráva tak popírá dřívější prohlášení vedoucích manažerů automobilky, která jakýkoliv návrat "kachny" v jiné než zcela moderní podobě vylučovala. Citroën sice vždy rád odkazoval na minulost, ale až donedávna retro styl zásadně odmítal. Naopak se pasoval do role revolucionáře, jenž jako první přichází s neotřelými nápady, na jaké by si jiné automobilky netroufly.

Situace se začala měnit před třemi lety, kdy značka představila nové logo, které se vrátilo k původnímu designu z roku 1919. Také facelift městského mikroauta Ami, který Citroën představil loni na pařížském autosalonu, přinesl nečekaně několik retro prvků právě z "kachny". Ty dodaly původně výrazně futuristickému pojetí vozítka zcela jiné vyznění.

Nový Citroën 2CV má vzniknout na platformě Smart Car, která je u Stellantisu vyhrazena pro nejmenší vozy patřící pod koncernová křídla. Tato platforma sice umožňuje i zástavbu spalovacím motorem, podle všeho to ale nebude případ 2CV. Vzhledem k tomu, že do původního auta montovala automobilka dvouválec s objemem 602 kubických centimetrů, zástavba větším benzinovým motorem ze současné produkce by vyžadovala zcela jiné proporce přídě.

I v případě malých elektromobilů však umí Citroën srazit cenu docela nízko, jak ukazuje případ modelu ë-C3. Ten je ve verzi s 44kWh baterkou k mání za 589 tisíc korun. Přesto však automobilka podle všeho očekávala lepší prodejní čísla, zejména na domácím trhu. V závěru loňského roku ale elektrickou C3 předhonila novinka od Renaultu: zatímco R5 si domů odvezlo 9973 Francouzů, u ë-C3 jich bylo o 1721 méně.