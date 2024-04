Na start závodu Oldtimer Express se postaví 43 aut, ten nejodvážnější má Trabant

Veterány vyjedou v květnu z Prahy do Olympie. Záminkou je to, že míří pro vlastní olympijský oheň, tou hlavní motivací je ale užít si jedinečný vytrvalostní závod v historickém autě na trase dlouhé téměř 2500 kilometrů. Vedle různých vzácných Mercedesů, BMW, Porsche, Jaguarů a také celkem čtyř Tater jede VW bus T1 a blankytně modrý Trabant.

Startuje druhý ročník motoristické události Oldtimer Express. Jde o vytrvalostní závod klasických vozů, který odkazuje na světoznámý vlakový spoj Praha-Istanbul. Zatímco loni skvadra veteránů skutečně přijela k branám turecké metropole, letos má za cíl řecké Athény. Přesněji historickou Olympii, kam si má přijet pro vlastní olympijský oheň.

Závod se uskuteční v termínu 3. až 10. května. V předvečer startu se totiž účastníci setkají na slavnostním večeru nejstarší české motoristické ankety Zlatý volant, který je jedním z partnerů Oldtimer Expressu. Díky tomu na startu nebudou chybět ani hvězdy motorsportu. Loni závod symbolicky odmávnul legendární norský rally jezdec John Haugland.

"Osobnost, která letošní jízdu odstartuje, zatím prozradit nemohu, ale jisté, je, že to bude pro účastníky i diváky určitě velký zážitek," slibuje Josef Zajíček, který Oldtimer Express vymyslel.

Samotný závod startuje v sobotu 4. května v deset hodin dopoledne opět od budovy Národního technického muzea a trasa zamíří do Rakouska a přes Slovinsko do Chorvatska.

Po cestě nemine závodní okruh Grobnik poblíž chorvatské Rijeky. Až do devadesátých let se tu konala Velká cena Jugoslávie, mistrovství světa silničních motocyklů, dnešní Moto GP. Zde posádky Oldtimer Expressu absolvují měřenou jízdu pravidelnosti.

Další dny trasa vede podél chorvatského pobřeží do Dubrovníku, dále přes Černou Horu a Albánii do Olympie. Ve středu 8. května by posádky měly po zdolání celkem 2439 kilometrů dorazit do Athén na slavnostní galavečer.

Do letošního ročníku přihlásilo 43 posádek a startovní listina je rozmanitá. Nejstaršími vozy budou zřejmě Aston Martin 15/98 Cabriolet, který je součástí sbírky automobilového muzea Veterán Arena Olomouc, dalším je MG 100 F-Type, oba vozy jsou ročník 1937.

Na startu se objeví několik vozů československé výroby, například Praga Picollo z roku 1938 či Škoda Tudor 1101 Roadster. Účastníci mají evidentně slabost pro vozy značky Tatra, a tak tři šestsettrojky doplní je ještě také jedna Tatra 613. Se Škodou 110R z roku 1979 vyrazí do Atén také šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek. Magazín PročNe je jedním z mediálních partnerů akce.

Za raritu mezi vozy připravenými na tento závod je pak Trabant 601 S Combi v oblíbeném blankytně modrém laku. Vedle klasických automobilů, jako jsou různé verze Porsche 911, Mercedesy-Benz SL, Jaguary či BMW se bude vyjímat. Miláčkem publika by se mohl stát VW bus T1 z roku 1965.

"V prvním ročníku dorazilo do cíle všech třiadvacet posádek a věřím, že i letos budeme stejně úspěšní. Máme velmi zkušený servisní tým, který vždy okamžitě vyřešil všechny technické komplikace účastníků. Pro cestu jsme navíc zvolili opět jarní termín, který je pro jízdu historických aut a jejich posádek ideální," vysvětluje Zajíček nezbytné podmínky pro takto dlouhou cestu veteránů.

Jízdy se mohou zúčastnit auta nad 30 let, ale oproti loňsku je vypsána ještě zvláštní kategorie Classique Unique pro automobily starší padesáti let. Vítěz kategorie pak získá jedinečné hodinky z české manufaktury ROBOT.

Organizátoři zvou zájemce, aby se přišli zdarma podívat na start závodu, případně aby také volili v anketě Zlatý volant svého nejoblíbenějšího sportovce nebo sportovkyni ze světa motorsportu. Trofej v rámci ankety převzali v minulosti například i Michael Schumacher, Mika Häkkinen a David Coulthard.