Český trh se dočkal, vstupuje na něj značka Alpine. Pět let po své premiéře

Je to už více než pět let, co se na ženevském autosalonu ukázal první a doposud jediný model znovuzrozené značky Alpine. Model A110 vyvinutý pod taktovou Renaultu nejen svým designem odkazuje na původní A110 z 60. a 70. let. Až teď však francouzský výrobce přichází do Česka a nemá malé ambice: prodávat by chtěl až desítky aut ročně.

"Jedním z důvodů, proč uvádíme Alpine právě teď, je zviditelnění jména značky. V České republice zatím takové není, což bychom do budoucna potřebovali a chtěli změnit i proto, že se jméno Alpine objeví také na některých Renaultech," vysvětlil generální ředitel českého Renaultu Zdeněk Grunt. Podle něj se české zastoupení francouzské automobilky o uvedení Alpine snažilo dva roky, povedlo se to až teď. Související Nástupce elektrické Dacie přijede už za dva roky. Renault slibuje i nový Scénic Zatím má Alpine v nabídce jediný čistě benzinový model A110 a dva jeho deriváty: luxusní verzi GT a sportovnější verzi S. Je to každopádně také poslední model značky se spalovacím motorem, dále už budou k dispozici jen elektromobily. V Česku má Alpine zatím jediné dealerství, v pražských Průhonicích, kde už se prodávají také Renaulty a Dacie. Třetí značka z francouzského portfolia se tedy zdá jako logická volba. O dalších showroomech zástupci značky konkrétně nemluví, byť ambice na rozšíření Alpine i do jiných měst má. "Počet prodejců se odvíjí od potenciálu té které země a postupně se může měnit," dodal obchodní ředitel Alpine Régis Fricotté. Ten při uvedení značky do Česka také zdůraznil, že rozšíření do dalších zemí je pro Alpine důležité i vzhledem k budoucí strategii. Od roku 2024 počítá s uváděním čistých elektromobilů a zřejmě i dalším navýšením prodejů. Nedávno Francouzi vstoupili i do Maďarska nebo Slovinska. Související Renault oživí kultovní malá auta. Budou o třetinu levnější než stávající elektrovozy 18 fotografií Kvóty pro český trh značka nemá, kdo si auto objedná, měl by ho dostat. Aktuálně se plní objednávkový kalendář na únor příštího roku. Loni každopádně celosvětově značka prodala 2659 aut, přes polovinu mimo Francii. I letos pak zatím eviduje, oproti loňskému roku, výrazný nárůst objednávek. Alpine A110 je dvoumístné, 4181 mm dlouhé kupé s lehkým hliníkovým rámem, motorem uprostřed a pohonem zadních kol. Jde o přeplňovanou čtyřválcovou osmnáctistovku v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Liší se ale jeho naladění. Základní verze A110 má 185 kW a 320 Nm, přičemž při pohotovostní hmotnosti 1102 kilogramů jede nejvýše 250 km/h a zrychluje z 0 na 100 km/h za 4,5 vteřiny. Z nabídky je také nejlevnější, stojí od 1,49 milionu korun. Související Tajné přání šéfa Toyoty se díky BMW stalo skutečností. Otestovali jsme novou Supru 37 fotografií Odvozené verze GT a S mají 221 kW a 340 Nm, odlišují se ale svým zaměřením. A110 GT s cenou od 1,74 milionu korun cílí na zájemce o luxusněji pojatý model, zatímco A110 S s cenou od 1,815 milionu korun zaujme spíše ty, kteří chtějí sportovnější vůz. Ostatně jako jediná může mít tato verze odlehčená skořepinová sedadla Sabelt za 18 tisíc korun nebo aerodynamický paket s karbonovým předním spoilerem a zadním křídlem za 138 tisíc korun. Také maximální rychlost není jako u GT obligátních 250 km/h, ale 260 km/h, respektive ještě o 15 km/h více v případě příplatkového aerodynamického paketu. Z 0 na 100 km/h pak obě silnější verze zrychlují shodně za 4,2 vteřiny, a to přesto, že GT váží 1119 kg a S o deset kilo méně. Oba modely také mohou z příplatků dostat třeba karbonovou střechu za 62 tisíc korun. Ceny vybraných konkurentů Model Výkon Cena Alpine A110 185 kW 1 490 000 Kč Audi TT Coupé 45 TFSI 180 kW 1 210 900 Kč BMW Z4 sDrive30i 190 kW 1 316 900 Kč BMW 230i Coupé 180 kW 1 180 400 Kč Toyota GR Supra 2.0 Turbo 190 kW 1 250 000 Kč Alpine A110 S 221 kW 1 815 000 Kč Jaguar F-Type P300 220 kW 1 775 628 Kč Porsche 718 Cayman 220 kW 1 561 466 Kč Všechny tři varianty Alpine A110 vstupují na trh k dnešnímu dni a nejde přitom o poslední francouzské automobily s tímto jménem. Jak bylo zmíněno již v úvodu, některé standardní Renaulty dostanou sportovněji laděný výbavový stupeň Esprit Alpine (poprvé se objevil u SUV Austral). Ten nahradí dosavadní běžnou výbavu RS Line. S náhradou "plnotučných" sportovních modelů RS, tedy Clia a Méganu RS, třeba i se jménem Alpine, se však nepočítá. Související Socialistická auta, o kterých jste nikdy neslyšeli. Bulharská Alpine i jugoslávský VW Přehled A110 na trhu vydrží zhruba do poloviny stávající dekády, pak ji postupně vystřídá kompletně elektrické portfolio Alpine. Skládat se bude z malého hatchbacku, SUV GT X-Over a kupé, které vznikne ve spolupráci s Lotusem. To se stane primárním následovníkem současného typu A110.