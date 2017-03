Češi podali žalobu o odškodnění na Škodu a Volkswagen v kauze Diesegate. Chtějí 127 500 korun za vůz

před 9 minutami

První čtyři Češi podali žalobu na automobilky Škoda Auto a Volkswagen kvůli problému s motory obcházejícími měření emisí. Požadují po nich dohromady odškodnění 510 tisíc korun za to, že jim firmy do aut namontovaly software falšující laboratorní výsledky měření zplodin. Pokud by stejnou částku požadovali všichni postižení zákazníci v Česku, přesáhla by výše celkového odškodnění 21 miliard.

Žalobu podávají klienti firmy Safe Diesel, kterou založil mimo jiné podnikatel a bývalý manažer stavebních firem Vladimír Neumann. Tvrdí, že mu vadí přístup koncernu, zatímco ve Spojených státech dává řidičům peníze, v Evropě se k ničemu podobnému nechystá.

"V USA se Volkswagen přiznal ke spiknutí s cílem podvést Spojené státy, k bránění spravedlnosti a k dovozu zboží na základě falešných informací. Je možné, že americké zákony se liší od evropských, ale podle mého přesvědčení podvod je podvod bez geografických hranic. A pokud byla podvodem způsobena škoda, musí podvedení a poškození dostat odpovídající kompenzaci. To chceme prosadit s pomocí právních argumentů a znaleckých posudků," tvrdí Neumann

Požadovanou částku žalobci odvodili od minimální kompenzace, kterou koncern Volkswagen zaplatí v USA. Podle soudem schválené dohody tam dá firma každému z řidičů v přepočtu 127 500 korun. V Česku se kauza dieselgate týká asi 165 000 vozů. Kdyby se teoreticky k žalobě připojili všichni jejich vlastníci, naskáče požadavek na odškodnění na částku přes 21 miliard korun.

Žaloba, která míří k Obvodnímu soudu pro Prahu 8, vychází z toho, že se Volkswagen k manipulacím přiznal. Připomíná například prohlášení generálního ředitele Volkswagenu Martina Winterkorna při propuknutí kauzy na podzim 2015: "Osobně hluboce lituji, že jsme zklamali důvěru zákazníků a veřejnosti." Dále to byl podle žaloby jasný podvod a pohrdání zákazníky, aby koncern ušetřil na drahých protiemisních opatřeních.

Vozům, kterých se aféra týká, klesla podle mezinárodní kanceláře Oxera Consulting o několik tisíc korun hodnota na trhu a také se jim po odstranění nelegálního softwaru zvýšila až o dvě desetiny litru spotřeba.

Volkswagen i Škoda Auto oponují tím, že k odškodňování není důvod. Auta běžně procházejí technickou kontrolou a vyšší spotřebu nebo menší životnost motoru po přehrání softwaru zatím nezávislé testy neodhalily.

autoři: ČTK, Ondřej Běhal