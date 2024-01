Vysoká pokuta pro AAA Auto. Autobazar v Polsku mylně informoval o cenách ojetin

Dohromady 72 milionů zlotých, v přepočtu přes 408 milionů korun, musí podle rozhodnutí polského Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (UOKiK) zaplatit síť autobazarů AAA Auto provozovatele Aures Holding za klamání zákazníků. Podle šetření úřadu totiž autobazar podával na svých internetových stránkách a na portále Otomoto neúplné informace o cenách nabízených vozidel.

Částka totiž měla indikovat cenu samotného auta, ve skutečnosti ale obsahovala nejen ji, ale také cenu za pojištění Carlife. To se nicméně kupující dozvěděl až při osobní návštěvě autobazaru. V kupní smlouvě tak byla cena za auto nižší, než udával inzerát, což následně mohlo hrát roli v případě, že by chtěl klient od smlouvy odstoupit nebo by bylo potřeba určit hodnotu auta při dalším prodeji.

V inzerátech podle úřadu také chyběla informace o povinném poplatku za zákaznický servis ve výši 1398 zlotých (necelých osm tisíc korun), který ale byli nuceni při koupi vozu zaplatit, přestože o něm předem nevěděli a cena za vůz jej nijak nezohledňovala.

Úředníci dostali na tyto praktiky několik podnětů od zákazníků, rozhodli se je pak prověřit pomocí takzvaného mystery shoppingu, kdy se vydávali za zájemce o ojetý automobil. Celkem takto navštívili pět prodejen AAA Auto, kde se jim podle tiskové zprávy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele povedlo proti prodejci nashromáždit dostatek důkazů.

"Spotřebitelé by měli být od začátku správně informovaní o konečné ceně vozu a co všechno tato cena obsahuje. Při podpisu smlouvy pak nemohou být překvapeni dalšími poplatky a nuceni k nákupu dalších produktů a služeb," uvedl prezident úřadu Tomasz Chróstny.

Za tento prohřešek dostal autobazar pokutu 67 milionů zlotých, tedy asi 380 milionů korun. Zbytek pokuty pak úřad vyčíslil za to, že autobazar do 6. dubna minulého roku nutil kupující podepisovat doložku, že prověřili technický stav vozidla a absolvovali s ním testovací jízdu, ačkoliv se ani jedno nestalo. Autobazar se tím chtěl vyhnout odpovědnosti za případné vady na autě. Kromě pokuty pak musí AAA Auto zveřejnit informace o pokutě také na svých stránkách a profilu na Facebooku.

Pokuta ještě není pravomocná, Aures Holding jako provozovatel sítě AAA Auto, jenž vlastní i pobočky v České republice, se proti ní může odvolat. A podle vyjádření, které zaslala redakci Aktuálně.cz, s pokutou a obviněními společnost nesouhlasí.

"Ve styku se zákazníky jsme vždy postupovali naprosto dle platné legislativy. Výsledky měření NPS i vysoké hodnocení v recenzích na vyhledávači Google jasně ukazují, že jsou s námi naši klienti velmi spokojeni. Za celou dobu našeho téměř desetiletého působení v Polsku jsme nikdy nebyli úřadem sankcionováni ani jsme od něj neobdrželi žádné upozornění.

V průběhu šetření jsme s úřadem maximálně spolupracovali a v požadovaných lhůtách jsme podávali všechna požadovaná vysvětlení. Pokutu i její výši proto považujeme za naprosto neospravedlnitelnou a v zákonné lhůtě se proti ní odvoláme. Jsme si absolutně jisti, že nezávislý soud nám dá za pravdu," uvádí provozovatel sítě autobazarů.