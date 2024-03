Atmosféru českého sci-fi dělají 20 let staré škodovky. Půjčit si je je skoro nemožné

V sobotu proměnilo pět z devíti nominací v soutěži Český lev, fanoušky automobilů ale zaujalo úplně něčím jiným. Loňské české detektivní sci-fi Bod obnovy sbírá neustále pochvalné recenze a zařadilo se i mezi hity na streamovací platformě Netflix. Působivý je především vizuál roku 2041, kterému odpovídají i automobily. Přitom jde často i o dvacet let staré prototypy.

Že hlavní hrdinka, policistka Em v podání Andrey Mohylové, jezdí Škodou Octavia, která byla ale postprodukčně upravena do futurističtější podoby, vzdáleně připomínající Teslu Model 3, si asi každý divák filmu všiml. Na silnicích se objevují i další nové škodovky, případně sem tam nějaký starší Citroën, z nichž asi nejvíce "času na plátně" dostal model XM.

Jednotícím prvkem všech aut ve filmu je postprodukčně na počítači vytvořená světelná lišta vpředu i vzadu, která má dodávat futuristický vzhled, a také rovné poklice vyrobené na míru každému jednomu vozu.

Bystré oko si ale v garážích, které se objevují v několika scénách, všimlo i několika starších prototypů Škoda. "Potřebovali jsme zaplnit garáž futuristickými auty z budoucnosti, aby lokace působila uvěřitelně, a proto nám Škoda ze svého muzea propůjčila množství prototypů," vysvětluje Aktuálně.cz Pavlína Muzikářová z produkční společnosti Film Kolektiv.

"Z muzea jsme poskytli prototypy Roomster, Citigo DJ Tiesto, Ahoj!, Vision E a Joyster," upřesňuje pak ředitelka mladoboleslavského muzea Škoda Auto Andrea Frydlová. Konceptem zápůjčky byly podle ní "nestandardní škodovky". Všechno to jsou unikátní prototypy, které vznikly v jediném kuse, většinu z nich může návštěvník vidět v depozitáři, který je součástí muzea. Často se přitom jedná o auta stará i dvě dekády, přesto dokážou plnit roli futuristického dopravního prostředku.

"Muzejní exponáty filmovým produkcím nepůjčujeme, z důvodu velice limitovaných možností jejich ochrany," vysvětluje dále Frydlová. "V tomto případě proběhla zápůjčka pouze na jeden den, za podmínky zajištění maximální ostrahy a ochrany historických prototypů, jako například doprava klimatizovanou krytou dopravou, zajištění stabilních klimatických podmínek během uskladnění vozů a samotného natáčení či ostraha," dodává ředitelka muzea.

Ač jsou tedy prototypy pojízdné, ve filmu byly pouze zaparkované v garáži. Což ale neznamená, že by se autům nemohlo vůbec nic stát. "Všichni byli hodně nervózní, zvlášť v moment, kdy režisér Robert Hloz začal některá auta posypávat umělým prachem, aby působila, že v garáži už nějakou dobu stojí," popisuje Muzikářová.

"Šlo mu o co největší realismus: přesně taková zaprášená auta v normálních garážích často potkáte. Jen v Bodu obnovy to jsou unikátní futuristické prototypy," doplňuje. "Role aut je pro sci-fi velmi důležitá, je to definující designový element ve společnosti," vysvětluje právě režisér filmu Robert Hloz.

Jak bylo zmíněno na začátku, asi nejvíce je ve filmu vidět policejní Octavia RS, která však prošla značnou designovou proměnou. Nabízí se tady paralela se snímkem Upír z Feratu Juraje Herze, pro něhož byl prototyp 110 Super Sport kompletně přestavěný Theodorem Pištěkem na Ferat Vampire RSR jezdící na lidskou krev. Vznikla tak sice filmová legenda, nenávratně ale bylo zničeno unikátní bílé kupé.

To Octavia RS se nakonec tak velkých zásahů nedočkala. "Pro policejní Octavii RS jsme vytvořili čelní masku z Forexu, což je velmi slabá deska z PVC, která je poddajná a dá se dobře řezat a tvarovat. Tato fólie se používá k vykrytí požadovaných míst, s nimiž se potom pracuje v postprodukci v počítačích," vysvětluje filmový architekt Ondřej Lipenský. Takto trikově upravené octavie nebo enyaqy pak doplňují již zmíněné prototypy.

Ve hře podle tvůrců bylo i to, že by ve spolupráci se Škodou vznikl pro film nějaký unikátní prototyp, což třeba v hollywoodských filmech nebývá až tak neobvyklé. Tato možnost byla ale nakonec zavrhnuta a použity byly právě již existující prototypy, případně upravená sériová auta.

Bod obnovy a také zmíněný Upír z Feratu přitom nejsou jedinými filmy, kde důležitou roli hrály modely Škoda. Stačí vzpomenout muzikál Dáma na kolejích a scénu s dvaceti kabriolety Škoda Felicia, případně kultovní komedii Vesničko má středisková, kde doktor Skružný v podání Rudolfa Hrušínského jezdí Škodou 100, kterou několikrát nabourá při "kochání se krajinou". Škoda 100 se objevila i ve snímcích Hogo fogo Homolka nebo Na samotě u lesa.