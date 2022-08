Auta nadále zdražují, ceny ojetin stouply o čtvrtinu. Přesto růst cen zpomaluje

Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by mohly být obnoveny v pátek, nebo v sobotu, řekl v České televizi šéf společnosti Mero Jaroslav Pantůček. Mero je vlastníkem a provozovatelem české části Družby. Ropa už od středy přes tuto trasu opět teče do Maďarska i na Slovensko.