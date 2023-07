Auta, která Češi nechtějí. Propad prodejů zaznamenaly okrajové modely i stálice

Prodeje nových aut v Česku meziročně stouply o skoro 17 procent na necelých 116 tisíc kusů. Jsou to po delší době pozitivní čísla a odrazilo se to i na modelech, jejichž prodeje naopak poklesly. Především drastických poklesů ubylo, ačkoliv se stále dají najít auta, která se propadla až na samé dno. Ty největší propady mapuje následující galerie.

Na úvod je potřeba jasně vytyčit, že započítávány jsou jen modely, kterých se loni za prvních šest měsíců nebo letos za stejnou dobu prodalo alespoň sto kusů. Zároveň jsou rovnou vyřazena auta, která se v mezidobí přestala v Česku prodávat - to je případ Opelu Insignia, Citroënu C4 SpaceTourer nebo Volkswagenu up!. Neplatí to pro generační výměny, což ale blíže rozepisujeme v textu k jednotlivým modelům. Zároveň jde o čisté přenesení čísel Svazu dovozců automobilů; že se některý model propadl, nutně nemusí znamenat, že by jej zákazníci přestali mít rádi, ale zkrátka se mohly objevit problémy s dodávkami anebo již zmíněné střídání generací. Čísla ale hovoří jasně, proto se takový model v přehledu objevit musí.