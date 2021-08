"Nemám strach, že bych nedojel." Armáda převzala první Toyoty, nahradí staré UAZy

Armáda má k dispozici první desítky osobních terénních automobilů Toyota Hilux. Do užívání prvních útvarů bude část z nich po oficiálním převzetí předána v úterý. Ve výbavě armády nahradí letitá vozidla UAZ a Land Rover. Do roku 2024 by vojáci mohli dostat až 1200 těchto nových automobilů, ministerstvo obrany za ně zaplatí 1,07 miliardy korun.

Do armádních skladů již dorazilo 65 kusů vozidel, vojáci je nyní musí zaevidovat a proškolit jejich příští uživatele. První z nich pak v úterý v areálu Centra zabezpečení materiálem technických služeb ve Štěpánově za účasti nejvyššího vedení ministerstva a armády předají 43. výsadkovému pluku v Chrudimi.

Toyoty Hilux armádě dodá firma Glomex MS, rámcovou smlouvu s ní ministerstvo obrany uzavřelo loni v listopadu. O náhradu zastaralých UAZ 463 a Land Rover Defender se ministerstvo obrany snaží několik let. Vozidla budou sloužit třeba k přepravě lidí či k zásobování, pohybovat by se měla výhradně mimo případné bojiště. Ministerstvo obrany již dříve uvedlo, že armáda požaduje stroje ve stejné podobě, v jaké se vyrábějí pro civilní využití. Nebudou například pancéřované, vojáci ale chtějí třeba držáky na útočné pušky nebo khaki nátěr. Vejde se do nich pět osob.

Převzetí vozů do užívání armády umožnily úspěšné vojskové zkoušky, podle armádního webu je dostali za úkol specialisté ze 14. pluku logistické podpory. Toyoty testovali v noci i ve dne na silnicích i v terénu ve vojenských újezdech. Vojáci ověřovali třeba schopnost zátěže, spolehlivost motoru nebo posuzovali jízdní vlastnosti. Čtyři řidiči najezdili celkem téměř 5000 kilometrů. Součástí zkušebního týmu byli také technici či opraváři.

Armáda již na svém webu přinesla zkušenosti vojáků z testování. "Pokud to mohu porovnat s UAZem, vím, že s Toyotou nemám strach, že bych někam nedojel. A že jsme ho jako řidiči v rámci testování nešetřili, to snad nemusím dodávat. A mezi námi, myslím si, že s Hiluxem se už armáda nebude na silnicích stydět," hlásí četař Petr Lux ze 141. zásobovacího praporu v Pardubicích.

Hilux podle Luxe projel navzdory hladkým silničním pneumatikám i hlubokým bahnem a zvládl těžký brod na polygonu v Jaroměři. "Myslel jsem, že to auto utopíme a s jízdami skončíme. Ale ono to projelo. Při brodění mi teklo do auta - povolený brod je totiž 0,8 metru - a byli jsme lehce naklonění, což znamenalo, že jsme jeli tak metr v bahně. Vozidlo to zvládlo a stěrače si poradily i s klasickým vojenským bahnem," popisuje náročnost testu Lux.