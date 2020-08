Airbnb láká letos v létě dvakrát více Čechů. Ceny se propadly téměř o polovinu

Počet Čechů, kteří v červenci a srpnu využívají krátkodobé pronájmy, je oproti loňsku dvojnásobný. Poptávka postupně roste i od zahraničních turistů, především ze sousedních zemí. I přesto se však průměrná cena za tento typ ubytování za poslední dva měsíce snížila téměř o polovinu. Podle pronajímatelů je regulace bytů typu Airbnb dostatečná a ubytovaní přináší městu peníze z poplatků i útraty.

Tradičně ubytování typu Airbnb v ČR nejvíce využívají Němci, Američané a Britové.

Obsazenost i cena za ubytování je podstatně níže, než je v tuto dobu obvyklé. Předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí (ČAPUS) Matěj Koutný odhaduje, že dosáhnou obsazenosti 40 procent proti minulým letům.

Situace se po uvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru podle Koutného logicky zlepšila, aktuální stav by ale přirovnal vedlejší zimní sezoně. Průměrná cena za ubytování klesla za poslední dva měsíce o zhruba 48 procent. Zejména ubytování typu last minute je nyní za mnohem nižší ceny než to rezervované s velkým předstihem.

Ubytování typu Airbnb podle Koutného nejčastěji využívají rodiny s dětmi a páry. "Statistiky ukazují, že průměrný věk hosta ubytovaného v soukromí je 27 let. Jedná se tedy o generačně jinou zákaznickou skupinu, než kterou mají hotely. Typický host ubytovaný v soukromí by do hotelu nepřijel," uvedl dále Koutný.

"Regulace Airbnb je dostatečná"

Městské rozpočty získávají z krátkodobých pronájmů podle Koutného nemalé finanční prostředky. Na městských poplatcích ročně tento sektor přinese zhruba 50 milionů korun. Podle studie Airbnb utratili turisté ubytovaní přes tuto platformu v roce 2017 v tuzemsku přes osm miliard korun, z toho 34 procent v restauracích a kavárnách. Omezení krátkodobých pronájmů by tak podle Koutného významně poznamenalo také sektor služeb.

O regulaci ubytování v soukromí usiluje hlavní město. Navrhuje změnu živnostenského zákona, která by samosprávám umožnila tyto platformy usměrňovat. Obce by mohly určit období, kdy by bylo ubytování tohoto typu zakázáno, a také omezit počet současně ubytovaných osob či určit maximální počet dní v roce, kdy by bylo možné byty pro tyto účely využívat.

Podle Koutného regulace krátkodobých pronájmů existuje a je dostatečná. Bylo by podle něj třeba zlepšit dohled nad dodržováním pravidel. "Pokud se nepřihlásíte k živnosti, nikdo vás nekontroluje," upozornil. Další omezení by podle něj vedla k přesunu většiny poskytovatelů těchto služeb do šedé zóny.

Novela zákona má pomoci nejen sousedům

Na ubytovací platformy typu Airbnb zejména v centru Prahy si stěžují místní obyvatelé. Nelíbí se jim časté střídání hostů a jejich hlučné chování.

S provozovateli digitálních provozovacích platforem se již počítá v novele zákona, kterou v dubnu podepsal prezident Miloš Zeman. Provozovatelé těchto služeb budou muset na vyžádání sdělit do 30 dnů obecnímu živnostenskému úřadu poskytovatele ubytování, počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu bytu.

Živnostenské úřady budou moci údaje předávat dalším institucím, třeba hygienickým stanicím a cizinecké policii. Za porušení povinnosti poskytnout údaje bude podle novely hrozit zprostředkovatelským digitálním platformám až milionová pokuta. Rozhodnutí o sankci navíc bude moci živnostenský úřad zveřejnit.

V ČR se přes platformu Airbnb podle údajů služby a Českého statistického úřadu předloni ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách ji využilo 115 000 Čechů. Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze, v níž se podle odhadů k těmto účelům využívá kolem 11 500 bytů.

Městecký: Poskytovatelé Airbnb jsou jako mafie, policie se často do bytů nedostane