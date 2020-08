Airbnb utnula hlučné večírky. Zavádí jejich celosvětový zákaz

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává krátkodobé ubytování v soukromí, zakáže klientům na celém světě pořádat u hostitelů večírky. Zdůvodnila to ochranou veřejného zdraví. Společnost ve čtvrtek také uvedla, že omezí počet hostů v jednom pronajímaném zařízení na nejvýš 16. Nařízení se vztahuje na všechny budoucí rezervace a platit bude do odvolání, dodala firma.

Zákaz pořádat oslavy a větší shromáždění si už dříve vymínilo na 73 procent hostitelů. Část z nich ještě umožňovala menší oslavy typu narozenin. Počet pořádaných party v pronajímaných bytech a domech se ale podle firmy zvýšil, když se kvůli koronaviru zavřely bary a noční podniky.

S celosvětovým zákazem přichází Airbnb poté, co se s jedním hostem rozhodla kvůli nepovolené party soudit. Reagovala tak na událost z počátku tohoto měsíce, kdy byli v kalifornském Sacramentu na nepovolené oslavě postřeleni tři lidé. Ve čtvrtek společnost také uvedla, že plánuje rozšířit horkou linku pro sousedy, kam by mohli nepovolené akce nahlašovat.

Třídění mladých nájemníků

Platforma přitom vyrazila do boje s pořádáním večírků již dříve. V uplynulých dnech totiž potvrdila plán zavést pro Francii, Španělsko a Velkou Británii opatření, jež spočívá v odmítnutí ubytování mladým do věku 25 let v případě, že nemají na kontě alespoň tři pozitivní recenze a zároveň žádnou negativní.

Pokud by tuto podmínku nesplnili, nemohli by si pronajmout celý dům či byt "ve své komunitě" - jinými slovy ve městě, kde žijí.

Platforma se tak rozhodla zasáhnout právě proti bezohledným nájemníkům, kteří v ubytování pořádají hlučné večírky. Často tím porušují noční klid nebo na pronajatém místě ničí majetek. Zástupci Airbnb pro Česko ovšem upřesnili, že chystané podmínky byly stanoveny pouze na rezervace v těsné blízkosti místa pobytu zájemce. Pravidlo by se zároveň nemělo týkat soukromých či hotelových pokojů.

Ve třech zemích platí toto opatření již od minulého týdne. Zda se v blízké době zavede také v Česku, však tuzemské zastoupení pro Aktuálně.cz neuvedlo.

Diskriminace, tvrdí právník

Kritici nicméně upozornili na to, že kvůli takovému opatření by Airbnb mohla čelit právním výzvám, a to zejména ve Velké Británii. Podle některých advokátů je totiž v rozporu s tamním zákonem o rovnosti z roku 2010, který chrání obyvatele před diskriminací na základě jejich věku.

"Existují určité chráněné vlastnosti, které nelze diskriminovat, a jednou z nich je věk. Dobrým příkladem je pojištění automobilu. Společnosti tehdy účtovaly mladým mužům vyšší pojistné, protože byli považováni za horší řidiče a častěji se dostali k nehodám. To je dnes ale nezákonné," komentuje pro britský server The Guardian Mark Woloshak, vedoucí odboru pro řešení sporů v právní firmě Slater and Gordon.

Zástupci Airbnb nicméně zdůrazňují, že nová pravidla se platformě již osvědčila. "Mnoho rekreačních komunit má podobná omezení. Začátkem tohoto roku jsme spustili podobné pilotní projekty v USA a Kanadě a víme, že mají pozitivní účinek," vysvětlují dále tuzemští zástupci platformy pro Aktuálně.cz.

Airbnb je považována za jednu z největších soukromých firem v USA. Podnik sídlí v San Francisku a své služby začal oficiálně nabízet 11. srpna 2008 pod názvem AirBed & Breakfast (nafukovací matrace & snídaně), který pak zkrátil na Airbnb. Na jeho webu je aktuálně asi sedm milionů nabídek ubytování.