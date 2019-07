Agrofert dostal další dotaci i přes bruselskou stopku. Nemůžeme jinak, tvrdí úřad

Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřistoupilo k plošnému pozastavení proplácení investičních dotací firmám z holdingu Agrofert, a to ačkoliv na ně Brusel peníze od loňského prosince neposílá. Od prosince ministerstvo průmyslu minimálně jeden projekt holdingu z českého rozpočtu proplatil, o dalším se aktuálně rozhoduje. Zemědělský intervenční fond, který rozděluje největší objem dotací, přitom jejich zasílání Agrofertu pozastavil.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu žádost o dotace může neproplatit jen v případě, že se žadateli prokáže pochybení, jinak je samozřejmě - žádosti Agrofertu nevyjímaje - musí posuzovat," řekla mluvčí Štěpánka Filipová serveru iROZHLAS.cz, který o problému informoval.

Podle mluvčí závazek proplatit dotaci vzniká už tím, že jsou peníze dané firmě na projekt přislíbené. "Je to stejné například jako se soukromou stavbou. Závazek zaplatit za stavbu máte už z podepsané smlouvy, a pokud stavbu dostanete podle dohodnutých podmínek, musíte zaplatit," dodala Filipová.

Evropská komise přitom peníze na projekty firem z Agrofertu už od konce loňského roku přestala posílat. Zástupci Evropské komise doporučili českému ministerstvu financí, aby žádosti holdingu Agrofert neposílalo k proplacení. V té době se již začal řešit možný střet zájmů českého premiéra.

Ministerstvo doporučení Evropské komise loni v prosinci vyhovělo a přestalo žádosti komisi předkládat. Zároveň o tom informovalo resorty, které o udílení jednotlivých dotací rozhodují. Ministerstvo ale dále tvrdí, že nemůže poskytovatelům dotací (samotným ministerstvům, pozn. red.) nařídit, aby peníze přestali vyplácet také ze státního rozpočtu. "Rozhodnutí ohledně proplácení příjemcům jsou nicméně plně v gesci poskytovatele dotace," řekl serveru mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Postoj některých z nich se změnil až na přelomu května a června, kdy do Česka doputoval předběžný závěr auditu střetu zájmů premiéra Babiše. Například Státní zemědělský intervenční fond preventivně přestal holdingu Agrofert posílat peníze.

Minimálně jeden projekt se zaplatil z českého rozpočtu

"Rozhodnutí nežádat proplacení projektů Agrofertu Evropskou komisí bylo správné a bylo na rozhodnutí ministerstva financí, s čímž Evropská komise souhlasila. Rozhodnutí neproplatit dotaci subjektu, který na dotaci má dle rozhodnutí o poskytnutí dotace nárok, je úplně jiná situace," vysvětlil pro iROZHLAS.cz náměstek pro evropské fondy na resortu průmyslu Marian Piecha.

Od prosince ministerstvo průmyslu minimálně jeden projekt holdingu z českého rozpočtu proplatil, jak serveru potvrdila mluvčí Filipová. O dalším se aktuálně rozhoduje.

"Projekty v různých fázích procesu rozhodování žádosti o dotaci není vhodné sdělovat. Mohlo by je to poškodit, což by ve výsledku mohlo vést až k soudním sporům a zvyšování nákladů státu," uvedla po opakovaných dotazech.

Systém čerpání evropských dotací je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Evropská komise peníze proplácí až po splnění určitých podmínek. Projekty holdingu, jež nyní ministerstvo k proplacení do Bruselu neposlalo, tedy byly uhrazeny ze státního rozpočtu.

Projekty holdingu Agrofert, o jejichž proplacení ministerstvo financí zatím nepožádalo Evropskou komisi a platí je z českého rozpočtu, se ke konci června vyšplhaly na 170,422 milionu korun.