Zemědělský fond přestane proplácet dotace Agrofertu i firmám Tomanových příbuzných

Záznam brífinku ministra zemědělství Miroslava Tomana. | Video: DVTV

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) odmítl, že by se předběžná auditní zpráva EK týkala jeho střetu zájmů kvůli projektům firmy Agrotrade. Státní zemědělský intervenční fond v souvislosti s novou auditní zprávou také uvedl, že nebude dále proplácet projekty Agrofertu, které jsou schváleny po 9. únoru 2017. Výše proplacených projektů je do dnešního dne 63 milionů korun. Agrofert patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše.

Druhý předběžný audit Evropské komise, který se tentokrát týká zemědělských dotací, dorazil do Česka ve středu. Zatímco v prvním auditu byl z členů vlády zmíněn jen premiér Babiš, tentokrát se v textu podle informací Hospodářských novin mluví také o ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a o jeho případném střetu zájmů. Toman sice dlouhodobě tvrdí, že v žádném střetu zájmů není, jeho rodina ale podniká v zemědělství a jedna z firem dosáhla na evropské dotace. Ředitel SZIF Martin Šebestyán na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že fond nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy je premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Od té doby proplatil projekty za 63 milionů korun. Stejný způsob zvolí i u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), a to od 2. srpna 2018. Jde podle něj o opatření z důvodu předběžné opatrnosti k auditní zprávě Evropské komise. Infografika Premiér, nebo oligarcha? Provázanost politiky s byznysem na konkrétních příkladech Ministr Toman odmítl, že by se předběžná auditní zpráva EK týkala jeho střetu zájmů kvůli projektům firmy Agrotrade. To samé konstatoval i Šebestyán. "Ve zprávě není explicitně konstatován střet zájmů pana ministra Tomana," uvedl Šebestyán. Česko bylo podle něj požádáno, aby vysvětlilo a doložilo postupy. Také dodal, že první bilaterální jednání mezi ministerstvem a EK bude 28. ledna 2020. Podle Šebestyána je to normální postup, tedy šest měsíců po obdržení české verze zprávy. Podle Tomana předběžná auditní zpráva obsahuje chyby a ministerstvo ji nezveřejní. "EK se v návrhu auditu odkazuje na paragrafy, které v legislativě neexistují," řekl Toman. Považuje to za slabinu a celý text to činí podle něj nedůvěryhodným. "Vnímám to jako preventivní opatření než bude celý problém dořešen. Věřím a jsem přesvědčen, že celá kauza dopadne dobře a nic se vracet nebude, protože Agrofert striktně dodržuje české zákony," uvedl pro Aktuálně.cz Jaroslav Faltýnek (ANO), místopředseda hnutí a předseda zemědělského výboru sněmovny. Audit řeší i Tomanův střet zájmů. Žádný rodinný byznys, věnuji se úřadu, hájí se číst článek Nejnovější návrh auditu má podle ředitele fondu tři hlavní části, v první se řeší střet zájmů premiéra Babiše a Agrofertu. Ministerstvo již vyčíslilo 12 projektů v hodnotě 63 milionů korun, jichž se to týká, podle Šebestyána jde již o proplacené peníze. Druhá část zprávy řeší mimo jiné obecné postupy a náklady. "Tam je navrhovaná maximální korekce ve výši pěti procent. Pokud a já pevně věřím, že ještě společně s řídícím orgánem v této věci budeme s DG Agri dále jednat, tak ta maximální korekce v té výši pěti procent by byla zhruba kolem 150 až 170 milionů korun," řekl na tiskové konferenci Šebestyán. Třetí část se zabývá možným střetem zájmů Tomana, který nebyl podle ministra a ředitele fondu konstatován. Podle Tomana EK o projekty Agrotradu neprojevila zájem. U dalších dvou projektů z října 2018 se Toman podle svých slov nepodílel na řídících procesech. "Tím tento příběh končí," řekl. EK požaduje seznam všech projektů Agrofertu z dotačního Programu rozvoje venkova a přijetí opatření k zamezení střetu zájmů. Argumentaci podle Tomana staví na zákonu o českém střetu zájmů. Česko má ho zohlednit jako rizikový faktor při kontrolách. Druhý audit Babišova střetu zájmů je hotov. Česko může přijít o další dotační peníze číst článek