Aero se vrací na světový trh. O nový typ letounu mají zájem Portugalsko, USA či Senegal

O podzvukové cvičné letouny L-39NG od českého výrobce Aero Vodochody je ve světě zájem. Před pár lety to přitom s podnikem nevypadalo dobře.

Vodochody - Firma Aero Vodochody získala na letošní letecké přehlídce v anglickém Farnborough celkem 22 objednávek a šest opcí. Společnost nejvíce sází na to, že na světovém trhu prorazí s novým typem podzvukového cvičného letounu L-39NG (Next Generation).

Ještě před čtyřmi lety to přitom s výrobcem letadel Aero Vodochody nevypadalo dobře. Finanční skupina Penta, která firmu vlastní od roku 2007, zvažovala, že firmu prodá. Výrobce letadel nakonec rozhodl ve Vodochodech opět začít vyrábět vlastní letadla.

"Po řadě let vstupuje Aero znovu na mezinárodní trh," řekl na úterní tiskové konferenci prezident Aera Giuseppe Giordo. Tento italský manažer, který dříve působil v italské Alenii, přišel do Vodochod v roce 2016 a zahájil obrat podniku od fungujících civilních subdodávek pro výrobce jako Airbus, Bombardier či Embraer směrem k vlastní produkci letadel a zaměření na zbrojní výrobu.

Novým kupcem pro české letouny L-39NG je portugalská společnost Skytech, která si závazně objednala 10 kusů cvičných letadel a na dalších šest má opci. Skytech hodlá budoucí letku nabízet zákazníkům k výcviku nebo ji bude pronajímat.

Dalším zájemcem je americká RSW Aviation, která zajišťuje výcvik pro americké vojenské piloty. Američané zatím podepsali s Aerem předběžnou dohodu na dodávku 12 strojů L-39NG. Kromě toho mají zájem rovněž o šest letounů L-39CW, což je mezistupeň směrem k "nové generaci", kdy tradiční Albatros dostane nové motory Williams i novou avioniku.

Podle Giuseppeho Giorda je Aero v pokročilé fázi vyjednávání se dvěma dalšími zájemci. Již letos si čtyři letadla L-39NG zasmluvnil africký Senegal. Pro Aero Vodochody to znamená, že by mohlo mít pro roky 2020 až 2022 zajištěnou výrobu celkem 38 strojů. Již dříve Giordo uvedl, že ambicí firmy je v příštích deseti letech prodat 150 letadel, což je podle něj přibližně deset procent světového trhu s cvičnými letadly bez USA a Ruska.

Se sériovou výrobou asi 20 kusů ročně počítají ve Vodochodech od roku 2023. Konkurenční výhodou českého stroje může být jeho cena, která nemá překročit 10 milionů dolarů.

S vývojem nástupce Albatrosu, který se přestal vyrábět v roce 1996, začal již předchozí management Aera pod vedením Ladislava Šimka. Projekt Češi poprvé představili ve Farnborough v roce 2014.

"Skořápka letounu je aerodynamicky odvozena od původního Albatrosu. Uvnitř jsme ale vyměnili úplně všechno," uvedl již dříve zkušební pilot Aera David Jahoda. Oproti původnímu designu Albatrosů odpadly hlavně přídavné nádrže, palivo má letoun přímo v takzvaných mokrých křídlech. Váhu letounu kromě konstrukčních úprav snížilo o využití kompozitů. Nový motor Williams má oproti původním ukrajinským poloviční spotřebu paliva.

Letos na podzim dokončí Aero první letoun L-39NG, který má do konce roku stihnout i první let. Dva další stroje bude firma používat pro zátěžové a únavové zkoušky. Čtvrtý letoun L-39NG už by měl být dodán prvnímu zákazníkovi.

Náklady na vývoj letadla se podle odhadů pohybují kolem jedné miliardy korun. Spolu s Aerem ho financuje český zbrojař Omnipol, který je od roku 2015 strategickým partnerem projektu.

Na vývoj přispěla 320 miliony korun Česká exportní banka, která je připravená financovat i jejich vývoz. Ve prospěch Aera hraje to, že po světě stále létá několik set původních Albatrosů, které bude třeba modernizovat nebo nahradit. Starých L-39 se vyrobilo asi 2800.

