Aero dodalo americké firmě Draken 12 letounů L-159, posledních osm poputuje do USA do konce roku

před 47 minutami

Aero Vodochody už dodalo americké firmě Draken 12 letounů L-159, nyní připravuje poslední várku šesti letounů určených k výcviku pilotů a dvou určených na náhradní díly. "Všechny zbývající letouny pro našeho amerického zákazníka by měly odejít ještě v průběhu letošního roku," řekl Tobiáš Tvrdík z Aera Vodochody. Aero pro firmu obnovuje dvě desítky strojů, Draken je zakoupil od ministerstva obrany, obchod šel přes Aero Vodochody. Dva stroje odejdou do USA ještě ve třetím čtvrtletí letošního roku. "Zhruba co tři měsíce posíláme přes oceán firmě Draken International dva letouny," uvedl Tvrdík. Na místo vždy letí tým inspektorů Aera, kteří dohlíží na finální montáž a zkoušky letounu.

Související