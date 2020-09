Česko pod kritikou WHO. Zvládá, nebo nezvládá epidemii? Ptali jsme se odborníků

Jarmila Rážová, hlavní hygienička

Proč počet případů v Česku tak výrazně roste?

Počty případů rostou napříč Evropou. Největší nárůsty jsou logicky v metropolích. Důležitým faktorem je především konec letní sezony. Lidé se vrací z dovolených, děti šly do školy a roste tedy kumulace lidí ve městech. Plní se také hromadná doprava a lidé tvoří jiné kolektivy než během léta. Jedním z důvodů vysokých nárůstů jsou především hromadné akce a oslavy, kde evidujeme časté klastry. Lidé začali být také méně ostražití, a proto neustále apelujeme na zodpovědnost a pravidlo 3R - ruce, roušky a rozestupy.

Jaký očekáváte další vývoj v následujících týdnech? Co lze dělat, aby čísla klesla?

Musíme se připravit na to, že čísla porostou i nadále. V největším ohnisku, Praze, byla zavedena další preventivní opatření. Opatření se řídí semaforem, a pokud by se někde situace zhoršovala, budou na to hygienici reagovat. Teď je to ale zejména na nás všech, jak se budeme navzájem chránit. Opět opakuji - mytí rukou, rozestupy a roušky. Pokud se někdo necítí dobře, měl by určitě zůstat doma a telefonicky kontaktovat svého lékaře.

Neudělalo Česko někde chybu, když čísla tak narostla?

Česko rozhodně žádnou chybu neudělalo. S vyššími nárůsty se potýká prakticky celá Evropa. Vysoké nárůsty hlásí například Velká Británie nebo Francie. Překonaný byl také globální rekord v nárůstu počtu nakažených za den, ke kterému došlo v Indii. Věděli jsme, že ta nemoc tady je a že na podzim budou případy narůstat. A jsme na to připraveni - máme chytrou karanténu, propracovaný monitoring nových případů (těžkých, lehkých, zranitelných skupin), dispečink intenzivní péče, systém sledování a řízení laboratorních kapacit, posilujeme hygienické stanice.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová odpovídala na dotazy Aktuálně.cz přes e-mail.