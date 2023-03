Zpomalme růst platů politiků, stejně jako jsme to udělali důchodcům, navrhuje Rakušan

Vládní hnutí STAN navrhuje zpomalit růst platů politiků stejně jako valorizaci penzí. O případné úpravě chce jednat. Podle hlavy státu není možné snížit růst penzí a platy politiků ponechat beze změn. Vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan v pořadu Partie na Primě CNN News řekl, že prezidentův požadavek k vedení diskuse je legitimní. Zmrazení platů na pět let navrhlo už opoziční hnutí ANO.

"To, s čím přichází a co říká pan prezident, je legitimní požadavek na společenskou diskusi… My jsme přišli (STAN) s vlastním návrhem, který chceme projednávat koaličně a chceme ho projednávat i s opozicí. Ten návrh je takový, abychom zvýšení platů platů politiků zpomalili stejným způsobem, jako zpomalujeme valorizaci důchodů," uvedl Rakušan. Jak se navyšování penzí zpomalí, není zatím jasné. Koalice bude podle Rakušana u návrhů vládních stran a hnutí hledat kompromis.

Nad záměrem STAN se shodně pozastavili v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a její předchůdce ve funkci Radek Vondráček z opozičního ANO. Podle Pekarové Adamové jde o míchání dvou jiných principů dohromady, když důchody se vážou k inflaci a platy ústavních činitelů k průměrné mzdě v celém hospodářství. "Návrh STAN v podstatě plete dvě různé věci," podotkl Vondráček.

Pekarová Adamová se přiklonila ke zmrazení platů ústavních činitelů od příštího roku. "Neměli bychom předvádět přílišnou kreativitu v tom, jak jinak to upravíme," míní. Debata o tématu je v koalici podle ní na počátku. "Politika je o symbolech. Musíme něco udělat," podotkl Vondráček, podle kterého už mohla být záležitost s ohledem na předlohu o pětiletém zmrazení platů vyřešená.

Hnutí ANO navrhlo před nedávnem projednat zmrazení platů vrcholných politiků na pět let na mimořádné schůzi ve Sněmovně. Koalice to většinou jednoho hlasu odmítla. Podle Rakušana byl návrh "technicky nedokonalý" a změna zasahovala i do dalšího volebního období.

Platy ústavních činitelů se podle zákona od loňského roku odvíjejí od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v celém hospodářství. Do té doby obecně závisely na platech v nepodnikatelské sféře. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy vždy za předminulý rok a koeficientu 2,5.

Ministr práce a šéf vládních lidovců Marian Jurečka ve středu řekl, že se na navázání platů v roce 2015 dohodly tehdejší opozice a koalice, aby politici už o svých výdělcích nerozhodovali a nezasahovali do nich. Dodal, že je připraven o principu nastavení jednat. Podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové Jurečka uvedl, že chce svolat "širší jednání napříč politickým spektrem".

Rakušan označil případné změny růstu platů politiků za "jasný symbol", rozpočtové úspory jsou podle něj bezvýznamné. Debata by se měla vést o tom, zda by se úprava měla dotknout i soudců, dodal šéf STAN.

Video: Petr Pavel se rozhodl podepsat snížení valorizace důchodů (15. 3. 2023)