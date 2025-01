Palác Žofín je v problémech, ruší se akce. Končící nájemce se z něj odmítá vystěhovat

Spor o změně nájemce slavného pražského paláce Žofín pokračuje. Agentura NKL, které s koncem roku vypršela smlouva, se z místa odmítá vystěhovat. Trvá na tom, že má i nadále právo na provoz místa, a žaluje Prahu 1. Výběrové řízení na dalších 10 let přitom vyhrála jiná firma, která má prostor převzít už v polovině ledna. Pořadatelé jsou v nejistotě, dva plesy v paláci zrušila Univerzita Karlova.

Ještě před pár dny zvala Univerzita Karlova své studenty i pedagogy na velký reprezentační ples, který se měl konat 17. ledna v paláci Žofín v centru Prahy. Ten platí za dějiště prestižních společenských akcí. Moderovat měl Daniel Stach, o hudbu se měla postarat zpěvačka Tereza Mašková.

Jenže v sobotu univerzita oznámila, že se akce ruší. A s ní i ples mediků, který měl proběhnout koncem měsíce. "Uskutečněním obou plesů za současných podmínek, které Univerzita Karlova bohužel nemůže nijak ovlivnit, by se Univerzita Karlova vystavila právním rizikům a ohrozila by své dobré jméno," uvedli zástupci univerzity v prohlášení.

Důvodem je pokračování sporu o nevyjasněných smluvních vztazích kolem paláce, na který Aktuálně.cz upozornilo už v listopadu. Palác posledních třicet let provozovala agentura NKL, výběrové řízení o pronájem do roku 2034 ale loni vyhrála firma Zátiší Catering Group.

Dlouholetý provozovatel prohru odmítá. Podle něj měla Praha 1 agentuře nájem automaticky prodloužit na dalších 10 let podle opce z předchozí smlouvy. Zástupci agentury také míní, že konkurent nesplnil podmínku nejméně tříleté zkušenosti v oboru. Na Prahu 1 podali několik žalob, například o určení neplatnosti výsledku veřejné soutěže. Radnici viní například i z toho, že z Žofína nelegálně čerpala elektřinu pro provoz elektrického vláčku.

Žaloby nyní řeší soudy. Na podzim agentura NKL hrozila, že pokud bude muset palác opustit, vezme s sebou veškeré vybavení včetně elektrotechniky, což může ohrozit pořádání akcí v paláci na další rok.

Dle vyjádření obchodního ředitele Petra Denka se ale agentura zatím nikam nechystá. Trvá na tom, že je dle jejího výkladu podle uzavřených smluv nadále řádným provozovatelem budovy. A odmítá se z Žofína odstěhovat do té doby, než záležitost rozsekne soud.

"Jelikož palác Žofín je nadále fakticky a řádně Agenturou NKL provozován, k čemuž bude docházet minimálně do ukončení předmětných sporů, nedošlo k odvozu žádného vybavení," uvedl Denk. "K dalšímu postupu Agentura NKL uvádí, že provoz bude nadále pokračovat tak jako doposud s tím, že budou vedena shora zmíněná soudní řízení," dodal.

Zmínil také, že Praha 1 dosud nepodnikla žádné kroky k převzetí provozu paláce. Mluvčí městské části Karolína Šnejdarová se k záležitosti nevyjádřila. "Bohužel informace o tom, zda agentura NKL z objektu odvezla dané vybavení, zatím nemám a situaci zatím nebude městská část komentovat," uvedla na dotazy Aktuálně.cz.

Už dříve každopádně Praha 1 odmítla, že by řízení proběhlo proti pravidlům. "Agentura NKL ve veřejné soutěži neuspěla a jí tvrzené informace jsou v naprostém rozporu s objektivní realitou. Společnost Zátiší Catering Group ke své nabídce předložila všechny doklady požadované podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Hodnocení nabídek proběhlo řádně a v souladu s podmínkami soutěže," napsala Šnejdarová v listopadu.

Z živnostenského rejstříku vyplývá, že Zátiší Catering Group sice opravdu získalo povolení k pořádání kulturních akcí až loni v květnu, hostinskou činnost ale provozuje už od roku 1995. Dnes pod firmu spadá několik restaurací, nabízí cateringové služby a dodává jídla do školních jídelen a firemních kantýn.

Vítěz soutěže by měl podle původních plánů prostor převzít už 15. ledna. Představitel společnosti David Tomašovych s tím nadále počítá. "Máme veškeré nutné zdroje a kompetence k tomu realizovat na Žofíně nasmlouvané akce, ať se situace vyvine jakkoliv," uvedl. V příštích měsících by se v paláci měly konat reprezentační plesy lékařů, zdravotních sester nebo zahradníků.

Není to poprvé, co pronájem Žofína Agenturou NKL vzbuzuje spory. V minulých letech se firma opakovaně snažila Prahu 1 přesvědčit, aby jí předčasně prodloužila nájemní smlouvu právě až do roku 2034. To kritizovali opoziční zastupitelé, podle kterých měla dostat prostor i jiná firma.