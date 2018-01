Živě: Drahoš by Babiše nejmenoval ani při třetím pokusu. Bude muset, oponuje ústavní právník

Neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer dal v pátek svůj hlas v mateřské škole v pražských Pitkovicích Jiřímu Drahošovi. Podle Fischera je mu programově nejblíže. Bývalý velvyslanec, který v minulosti působil na Pražském hradě v týmu prvního českého prezidenta Václava Havla, chce dál aktivně působit v politice.

"O svých plánech řeknu brzy. Počkám si také, jak volby dopadnou, to pro mne bude určité politické zadání do budoucna. Překvapilo mě, že mě podpořilo přes půl milionu voličů, a to není podle mne zadání pro to, abych se stal někde úředníkem. To je politický mandát a jako s politickým mandátem s ním budu také pracovat," řekl Fischer novinářům.