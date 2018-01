Jsou to peníze na Klokánky, tvrdí údajná sponzorka Zemanovy kampaně. Jiný prodělal 142 milionů

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Největšího sponzora spojuje s prezidentem láska k Izraeli, druhý prodělal 142 milionů. Další z donátorek tvrdí, že peníze poslala na Klokánky.

Praha - Prezident Miloš Zeman ve čtvrteční debatě na České televizi překvapivě zveřejnil seznam dárců, kteří prostřednictvím spolku Přátelé Miloše Zemana přispěli na jeho volební kampaň. Dosud Zeman i spolek původ těchto darů tajili. Na seznamu jsou jména 21 lidí a firem, kteří dali dohromady přes devět milionů. Velká část z nich nechce o své podpoře mluvit.

Výjimkou je Jiří Rozsypálek z Napajedel na Zlínsku, který podle tohoto dokumentu dal největší sumu - rovný milion korun. Ten si to bez problémů může dovolit - jeho reklamní agentura Matchball dlouhodobě prosperuje a například v roce 2016 vydělala 5,5 milionu korun. "No konečně, jste první," řekl Rozsypálek do telefonu rozverným hlasem. A bez problémů se ke svému daru hlásí.

"Mám proti Miloši Zemanovi spoustu výhrad a nejsem jeho skalní fanoušek, ale budu ho nadosmrti podporovat pro jeho vztah k Izraeli," říká. Podle něj je to kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě. "Pokud se náhodou něco v Evropě vymkne z ruky za takových dvacet třicet let, tak nám tyto vztahy budou velice cenné," popisuje pro Aktuálně.cz.

Podle svých slov je obrovským fandou Izraele. "Prostě ho zbožňuju a vnímám, jaké mají na své straně technologické výhody a všechny věci jim hrají do karet, jejich spojenci. A jsem znechucený z toho, jak se k němu chová Evropská unie," vysvětluje s tím, že bohužel židovské kořeny nemá.

"Strhl mě dav"

Rozsypálek odmítá, že by jej někdo - například představitelé spolku Přátelé Miloše Zemana Martin Nejedlý či Vratislav Mynář - oslovil se žádostí o příspěvek.

"Nikoho z nich neznám, ale rád bych je potkal. Zatím nebyla šance," říká Rozsypálek. Nebyla to přitom jeho první podpora. Před čtyřmi lety poslal 300 tisíc straně SPO. "Prostě jim fandím. Vlastně ani nevím proč, ale je to tak," reagoval tehdy na dotaz.

Jak ale ukazuje pohled na jeho facebook a do diskusí pod některé příspěvky, tak má blízko k bývalému místopředsedovi Zemanovců a nynějšímu zástupci ředitele protokolu prezidenstké kanceláře Vladimíru Krulišovi.

Rozsypálek má i vysvětlení pro to, proč dal tentokrát peníze na účet spolku, a ne na transparentní účet Miloše Zemana. "Jelikož jsem dávno věděl, že ty prachy dám, tak jsem je dal tam, kam všichni ostatní. Asi mě strhl dav," říká. "Možná z čisté naivity, že jsem si myslel, že to nebude propírané. Ale je vidět, že jsem se spletl," připouští.

To, jak se číslo účtu dozvěděl, si prý ale Rozsypálek už nepamatuje. "Prostě jsem ho věděl, ale odkud si už nevybavuji. Můžete mě klidně zesměšnit," dodává.

Akce se zabijačkou a obědy pro Třebíč

Druhou nejvyšší sumu - 885 tisíc korun - dala společnost Contradiction. Podle svých webových stránek na statku Starý Kolín pořádá například "vynikající firemní akce se zabijačkou", svatby v přírodě či teambuildingy a provozuje minizoo.

Ale také - jak jako první upozornil server iDnes.cz - sama dluží zhruba 400 milionů korun a v roce 2016 vykázala ztrátu 142 milionů korun. Její majitelkou a jednatelkou je Michaela Syřínková, která ale poté co prezident její sponzorství zveřejnil, přestala brát telefony.

Dalším z dárců je čtyřiašedesátiletý Miloslav Havlíček z Koutů na Třebíčsku, který dal podle předloženého seznamu tři sta tisíc korun. O svém podpoře spolku ale mluvit nechce.

"Nehodlám se o tom bavit. Je to moje soukromá věc," utnul otázky a zavěsil telefon. Havlíček je v obci se 386 obyvateli známá osobnost. Provozuje místní pohostinství a jídelnu v prostorách, které si pronajímá od obce.

"Vaří obědy, které vozí do Třebíče. Celkem hodně, přes tisíc denně," popisuje starosta Miloš Dočekal. Toho vysoký sponzorský dar pro Zemana překvapuje.

"Že by takto prosperoval a dával to najevo, to pravda není. Vždycky říká, že není tak bohatý, aby si mohl vyskakovat," uvádí Dočekal. Na druhou stranu prý ale podporuje místní spolky, například fotbal či hasiče. Nikdy ale v takové výši, jde maximálně o tisícikorunové částky. "Například když jsme v prosinci dělali obecní betlém, věnoval nějaký proviant," popsal.

V minulosti se Havlíček prý nikdy neangažoval. "O politice se občas bavíme, ale vyhraněný není. Že by nosil na klopě ,Zeman na Hrad´, to určitě ne," říká Dočekal a vzpomíná, že Havlíček o komunálních volbách odmítl dát svůj podpis pro registraci nezávislé kandidátky. "Řekl, že nechce nikomu stranit," vzpomíná starosta.

Mělnická větev

Pozoruhodné je i to, že tři z 21 dárců spojuje bydliště ve dvacetitisícovém Mělníku. Dvě stě tisíc korun dala například Jana Verneková, která má koupelnové studio. Podle jejích slov to jsou ale peníze určené pro Klokánky, které pan prezident podporuje. "Já to dala na děti. My vždy dávali nějaké peníze, na děti, na hokej, na postižené," vysvětluje. Jedním z impulzů pak podle ní byla i hanlivá tvrzení o špatném zdravotním stavu prezidenta. "Navíc se mi nelíbilo, že někdo říká, že je nemocný rakovinou, protože si myslím, že je to šílený," dodává.

I Verneková přitom neposlala peníze na Zemanův transparentní účet anebo přímo Klokánkům, ale na účet spolku Zemanových přátel, kteří z něj uhradili volební kampaň a zaplatili například plakáty. A to, kde vzala číslo účtu spolku Přátelé Miloše Zemana a proč peníze poslala zrovna tam, neumí vysvětlit. "Prostě jsem to takto poslala, to číslo jsem si našla, někde vyplavalo, tak jsem to tam impulzivně poslala," říká. A stále si prý myslí, že uvedené peníze se nakonec dostanou na správné místo, tedy Fondu ohrožených dětí.

"Věřím tomu, že to tam těm dětičkám dojde. Protože ty neziskové organizace a ti, co dělají s dětmi, jsou na tom úplně nejhůř," dodává. Proč tedy peníze neposlala přímo Klokánkům? "Protože jsem si myslela, že ta propagace tam takto je. Vždyť se o tom mluví, že se to dává na děti, že se to takto rozprostře mezi ty potřebné," vysvětluje Verneková.

Její syn si vzal za manželku dceru podnikatele Luboše Paška, jak na to upozornil server Info.cz. Pašek je velmi blízkým přítelem a obchodním partnerem pražského podnikatele Romana Janouška, kterému byl nyní ze zdravotních důvodů přerušen trest vězení. "Já nemůžu za to, že si můj syn vzal Ivetku, to s tím vůbec nesouvisí," říká Verneková a přiznává, že zná i dva další sponzory z Mělníka - Petra Sádla a Jana Kůnu. První dal stejně jako ona 200 tisíc, druhý o padesát tisíc méně. "Mělník je malý, tady se známe," vysvětluje.