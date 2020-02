Ženy, které převedly děti přes koleje při zavřených závorách, nespáchaly trestný čin

Učitelky, které začátkem února přecházely v pražských Řeporyjích se skupinou třinácti dětí koleje, ačkoli byly závory dole a svítil výstražný systém, nespáchaly trestný čin. Policie předala případ magistrátu, který musí dořešit, jestli se nedopustily přestupku v dopravě. Učitelky se skupinou dětí dobíhaly vlak jedoucí ve 12 hodin ve směru na Prahu. Do odjezdu zbývaly čtyři minuty.

"Vyhodnocením kamerových záznamů a výslechem svědků jsme zjistili, že nebyly naplněné znaky jakéhokoliv trestného činu, které by nám umožnily zahájit trestní stíhání konkrétních osob," řekl Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Policisté případ původně prověřovali pro podezření z trestného činu obecné ohrožení, za což může hrozit v nejhorším případě až osm let vězení.

Nakonec ale případ předávají policisté k posouzení správnímu orgánu, v tomto případě pražskému magistrátu. O případném přestupku v dopravě bude rozhodovat oddělení správního řízení Odboru dopravněsprávních činností.

Mluvčí Správy železnic Marek Illiaš Aktuálně.cz v minulosti řekl, že situace mohla být pro skupinu nebezpečná. Na lince S6 mezi Prahou-Smíchovem a Nučicemi je vypravována i nákladní doprava či mimořádné vlaky.

"Přejezd byl ve výstraze a takovéto chování je naprosto neomluvitelné a o to více zarážející, že se ho dopustily učitelky, které by měly jít dětem vzorem a které jsou za jejich bezpečí zodpovědné. Je naprosto lhostejné, že v době incidentu stál vlak ve stanici," řekl Aktuálně.cz mluvčí.

Podle mluvčího v daném úseku jede v 11:43 rychlík do Českých Budějovic, který stanicí projíždí plnou traťovou rychlostí. "Stačilo by pár minut zpoždění a strojvůdce by neměl šanci vlak zastavit," řekl dále Illiaš.

Na případ upozornil starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který video pořídil v rámci pořadu Extrémní starosta pro internetovou televizi Mall.TV.