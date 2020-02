Video: Učitelky převedly děti přes koleje při zavřených závorách, šetří to policie

Policie prověřuje případ skupiny tří učitelek a třinácti dětí, které ve středu před polednem přeběhly koleje u zastávky Praha- Řeporyje v době, kdy byly závory dole a svítil výstražný systém. Ženy se mohly dopustit trestného činu obecného ohrožení. Podle starosty Řeporyj Pavla Novotného však o život nešlo.

"Policisté se zabývají videem, které se objevilo na sociálních sítích, a jsou na něm vidět tři ženy, jak převádí skupinu dětí přes železniční přejezd, i když jsou spuštěné závory a svítí výstražná červená světla," informoval na Twitteru mluvčí policie Jan Rybanský.

Učitelky se podle Rybanského mohly dopustit trestného činu obecného ohrožení. Případ prošetřují policisté z druhého policejního obvodu.

Podle starosty Řeporyjí Pavla Novotného se nejednalo o místní školáky. "Je to pravděpodobně nějaká škola z Prahy 5, která byla v Řeporyjích na návštěvě. Skupina odjela včera ve 12 hodin směrem na Smíchov," popsal starosta video, které bylo pořízeno v rámci pořadu Extrémní starosta pro internetovou televizi Mall.TV.

Deník Aktuálně.cz se pokusil celou situaci zrekonstruovat. Starosta Novotný přebíhání kolejí v tomto místě dlouhodobě kritizuje, zároveň ale připustil, že v tomto případě o život nešlo. "Ty vlaky se tam setkávají. Dokud oba neodjedou ze zastávky, tak závory zůstávají dole," vysvětlil starosta.

Na videu je vidět, že první vlak přejezdem projede v 11:55 ještě před příchodem dětí. Druhý vlak, do kterého skupina podle Novotného nastoupila, měl odjezd v opačném směru až v 11:59, tedy tři minuty poté, co skupina opustila koleje. Další vlak přijížděl do zastávky podle jízdního řádu až za další hodinu. Zda místem projíždí i nákladní vlaky, deník Aktuálně.cz zjišťuje.

Novotný kameru k přejezdu nainstaloval teprve před dvěma dny. "Já se rozčiluji kvůli dospělým, kteří tady překračují ten přejezd. My je tady vychováváme a ty děti na to koukají," zlobí se Novotný.

Nádraží Praha-Řeporyje je malá zastávka, k níž nevede podchod. V případě, že někdo přichází na zastávku z východu od řeporyjského náměstí na poslední chvíli a chce cestovat do centra metropole, tak nemá jinou možnost než koleje překročit, i když jsou závory dole. V opačném případě musí hodinu počkat na další vlak.