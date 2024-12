Žena v Českém Meziříčí zřejmě hodila své děti do řeky, pak za nimi skočila

Pondělní pád ženy se dvěma nezletilými dětmi do řeky Dědiny v Českém Meziříčí na Rychnovsku policie vyšetřuje jako pokus o vraždu. Třicetiletá cizinka své děti zřejmě z mostu v centru obce hodila do řeky. Pak za nimi skočila. Na webu policie to uvedla mluvčí policie Karolína Macháčková.

"Prověřujeme verzi, že žena cizí státní příslušnosti měla na mostě přes řeku Dědina úmyslně přehodit přes zábradlí své dvě nezletilé děti. Matka za nimi poté také skočila," uvedla policie. Děti do řeky spadly z více než čtyřmetrové výšky. Voda je pak začala unášet. "Mladší z dětí při pádu zavadilo o betonový břeh," uvedla mluvčí. Událost se stala v centru dvoutisícové obce. Svědci děti i ženu z vody ihned vytáhli a zavolali pomoc. Zdravotničtí záchranáři, kteří na místo vyslali i vrtulník, ženu a děti odvezli do hradecké fakultní nemocnice. Žena i děti žijí v Česku legálně. V případě prokázání viny a odsouzení ženě hrozí trest vězení na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.