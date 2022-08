Žena šéfa špionů poskytovala ochranu před odposlechy. S odsouzeným za úniky z policie

Nový ředitel rozvědky Petr Mlejnek dříve bez podrobností přiznal, že poptával zakázky u Michala Redla. Ten je nyní ve vazbě v korupční kauze Dozimetr. Aktuálně.cz zjistilo, že na Mlejnkovu ženu je napsaná čtvrtina firmy poskytující ochranu proti odposlechům. Společníkem je bývalý detektiv potrestaný za úniky z policie, kterého Mlejnek zná. Zda se šéf špionů na jejich byznysu sám podílel, neřekl.

Když ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vybral do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Mlejnka, pro bezpečnostní komunitu to bylo překvapení. Mlejnek naposledy působil ve státních službách před deseti lety. V roce 2012 skončil ve Vojenském zpravodajství a dal se na byznys. Návrat ze soukromé sféry rovnou do čela klíčové zpravodajské instituce je v Česku velmi neobvyklý.

A právě kontakty z podnikání musí Mlejnek vysvětlovat. Už přiznal, že se pravidelně potkával s lobbistou Michalem Redlem. Redlův otec byl štědrým sponzorem hnutí STAN, sám Redl je nyní ústřední postavou korupční kauzy Dozimetr, v níž skončil ve vazbě a je obviněn z manipulování zakázek pražského dopravního podniku.

"Důvodem (setkávání) bylo, že jsem jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu. Žádnou zakázku jsem jeho prostřednictvím nezískal," řekl nynější šéf tajné služby Mlejnek serveru Seznam Zprávy, jenž na jeho propojení s Redlem upozornil.

Mlejnek posledních jedenáct let působil jako ředitel pro strategický rozvoj a ekonomiku firmy Techniserv, jež se uchází o veřejné zakázky v oblasti bezpečnostních technologií. Redl, s nímž podle svých slov obchodně jednal, je už od roku 2008 úředně nesvéprávný a nemůže podnikat. Mlejnek popřel, že by mu muž stíhaný za manipulace tendru k vítězství v některém z nich dopomohl.

Podnikání s odsouzeným korupčníkem

Aktuálně.cz nyní zjistilo, že Mlejnkova žena se v roce 2017 stala čtvrtinovou spolumajitelkou firmy Dyn Tedes. Dalších 40 procent vlastní manželka bývalého detektiva Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luďka Vokála. Toho soud před několika měsíci pravomocně potrestal v kauze Vidkun za korupci a vynášení informací z policejních spisů.

"Defenzivní technologie je fyzika a matematika. Ta vám brání, abyste provedl nahrávku na mikrofon. Když vás bude někdo nahrávat, dojde působením fyziky a odrazových efektů ke 'zmuchlání' mikrofonu - k takové deformaci mikrofonu, že z nahrávky 'nevytáhnete' hlas," popisoval letos v únoru v PR článku Vokál, který je jednatelem firmy.

"Ano, znám," napsal Mlejnek redakci Aktuálně.cz na dotaz, zda se s Vokálem osobně zná. Za jakých okolností se seznámili a jaké povahy byly jejich styky, už však nechal bez odpovědi. Stejně tak nereagoval na dotaz, zda se on sám někdy podílel na aktivitách firmy Dyn Tedes. Ministr vnitra Rakušan se o podnikatelských vazbách rodin Vokálů a Mlejnků dozvěděl od Aktuálně.cz.

Redlova skupina se chránila před policií Skupina kolem stíhaného politika Petra Hlubučka (STAN) a podnikatele Michala Redla je obviněná z rozsáhlých manipulací zakázek pražského dopravního podniku.

Policisté v usnesení o zahájení trestního stíhání popisují, že muži si byli dlouhodobě vědomi rizika, že se na ně policisté při jejich obchodech zaměří. A tak například používali šifrované telefony, cifry nevyslovovali nahlas, ale psali na tablety.

"Je zřejmé, že mají zkušenosti s policejními postupy při odhalování trestné činnosti a její dokumentace, čemuž jednoznačně nasvědčují opatření, která organizovaná zločinecká skupina za účelem zamezení svého odhalení podniká," zapsali policisté do usnesení o zahájení trestního stíhání, které má Aktuálně.cz k dispozici.

Proč nakonec nezvládli odhalit policejní odposlechy v bytě, v němž se scházeli, není jasné. Tyto nahrávky jsou nyní jedním z důkazů detektivů.

Ředitel rozvědky přiznal, že jeho žena skutečně ve firmě figurovala. Tvrdí však, že své působení ukončila. "Manželka už není společníkem v této firmě. Poté, co byl pan Vokál odsouzen, svůj podíl odprodala," řekl Mlejnek. Jeho žena je přitom v obchodním rejstříku stále vedena jako spolumajitelka. Firma porušuje zákon a dlouhodobě nezveřejňuje účetní závěrky.

Petr Mlejnek na doplňující dotaz upřesnil, že jeho žena podíl ve firmě prodala letos 28. června. Pravomocný trest přitom Vokál dostal už v dubnu. Vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla o jmenování Mlejnka šéfem rozvědky 1. června. Tedy ještě v době, kdy Mlejnková firmu odsouzeného korupčníka vynášejícího informace z policejních spisů spoluvlastnila.

Odsouzení Mlejnkových kolegů

Mlejnková v souvislosti s působením ve firmě Dyn Tedes uvedla adresu svého trvalého bydliště. Dům na uváděné adrese spoluvlastní se svým mužem. Obě informace lze dohledat ve veřejných rejstřících. Je tedy možné do jisté míry dekonspirovat pohyb jednoho z nejvýše postavených mužů české bezpečnostní komunity.

Dalším spolumajitelem společnosti Dyn Tedes je podle obchodního rejstříku manažer a spoluvlastník slovenské pobočky Techniserv Roman Danda. Aktuálně.cz ještě před jmenováním Mlejnka do funkce upozornilo, že jiní vysoce postavení kolegové někdejšího divizního manažera firmy Techniserv Mlejnka jsou odsouzení za korupci.

Vokála dříve zatkla ukrajinská kontrarozvědka Úřad pro zahraniční styky a informace provádí zpravodajské operace v zahraničí. Obchodní partner manželky nového ředitele Luděk Vokál v roce 2018 při svém podnikání narazil na Ukrajině. Zatkla ho tam ukrajinská kontrarozvědka. Vinila ho z nelegálního prodeje odposlouchávací techniky, spolu s ním zadržela i českého diplomata pracujícího pro zastoupení NATO v Kyjevě. Ten pak odešel ze státních služeb. Vokál v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdil, že ukrajinští rozvědčíci chtěli z obchodů provizi.

Soud je letos v únoru za úplatkářství potrestal pravomocně. Tři manažeři dostali statisícové pokuty. Mlejnek se ale hájil, že působil v jiné části společnosti a se zakázkami, které chtěli jeho odsouzení kolegové manipulovat, nemá nic společného.

Rakušan za Mlejnkem stojí

Ministr vnitra Rakušan si za svým výběrem Petra Mlejnka stojí. Aktuálně.cz už dříve řekl, že o problémech jeho kolegů s korupcí ve firmě Techniserv věděl a Mlejnkovi důvěřuje. Stejně reagoval na pozdější zjištění serveru Seznam Zprávy, že se Mlejnek stýkal se stíhaným Redlem. I o tom ho prý nynější šéf tajné služby informoval.

Ministr tento týden na Twitteru vyzval kritiky, aby nepodléhali "honu na čarodějnice". Kvůli stykům s Redlem už rezignoval jeho stranický kolega a ministr školství Petr Gazdík. Rakušan dále argumentuje tím, že Mlejnek má prověrku na stupeň tajné od Národního bezpečnostního úřadu.

Za jmenováním Petra Mlejnka do čela ÚZSI stojím. Jde o profesionála s úctyhodným kariérním profilem a bezpečnostní prověrkou NBÚ. Rozhodně nesdílím názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Nepodléhejme honu na čarodejnice. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 10, 2022

Rakušan na opakovaný dotaz, zda nynější zjištění Aktuálně.cz považuje za problém, přímo neodpověděl. "Podle informace od pana Mlejnka jeho manželka po odsouzení pana Vokála svůj podíl ve firmě prodala. To považuji za správné rozhodnutí. Kromě toho předpokládám, že z veřejných zdrojů o této skutečnosti věděly i orgány, které před jmenováním prováděly bezpečnostní screening ředitele Mlejnka, a nevyhodnotily ji jako rizikovou," řekl jen.

Zda Národní bezpečnostní úřad o Mlejnkových vazbách věděl, ale není jasné. Navíc Rakušanem zmíněný bezpečnostní screening sice provádějí tajné služby, jde ale jen o základní kontrolu, zda dotyčný prochází rejstříkem trestů nebo přestupků. S komplexním prověřením bezpečnostních rizik nemá nic společného.

Mlejnkovi prověrku udělí jeho podřízení

Mlejnek jako šéf rozvědky nyní musí získat prověrku na nejvyšší stupeň přísně tajné. Jak informoval Deník N, prověrku dělají jeho vlastní podřízení. Vychází to ze zákona o ochraně utajovaných informací. Prověrku provádí inspekce rozvědky, která sice Mlejnkovi formálně podléhá, ale věcně má být nezávislá.

Podle informací Aktuálně.cz z bezpečnostní komunity existuje ještě jedna možnost, jak Mlejnka prověřit. Pokud to premiér Petr Fiala uzná za vhodné, třeba právě proto, že se šéfem rozvědky zabývají jeho podřízení, může uložit BIS, aby Mlejnka prošetřila. Výstupem nebude klasické bezpečnostní osvědčení, ale zpráva o možných bezpečnostních rizicích ředitele rozvědky, jež může premiérovi sloužit k dalším krokům.

Nejtajnější tajná služba Úřad pro zahraniční styky a informace platí za nejuzavřenější tajnou službu v zemi. Jejím úkolem je sběr strategických informací bezpečnostního a hospodářského charakteru za účelem ochrany zájmů České republiky, operovat smí jen v zahraničí. Za civilní rozvědku odpovídá vláda, ale její pravomoc vůči službě vykonává ministerstvo vnitra.

Předsedkyně sněmovní komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Taťána Malá (ANO) svolala na 25. srpna mimořádné jednání. Po novém řediteli civilní rozvědky Mlejnkovi bude požadovat vysvětlení jeho pravidelných schůzek s obviněným lobbistou Redlem.

Stejnou věcí se bude na začátku září zabývat i sněmovní výbor pro bezpečnost. S ministrem vnitra Rakušanem se příští týden ohledně nestandardních kontaktů nového ředitele rozvědky chce sejít ministerský předseda Petr Fiala.