Zemanovi voliči hledají nového vůdce. Vedle Okamury se tlačí další vlastenci

V české společnosti narůstá počet lidí, kteří hledají nového politického vůdce. Jsou nespokojeni s vládou i směřováním EU a mají tendenci podléhat dezinformacím. Dlouho důvěřovali prezidentu Miloši Zemanovi, nyní se je snaží získat politici, kteří se označují za vlastence. Často jde o zástupce různých skupin, kteří dříve zpochybňovali covid a hnali lidi do ulic. Nyní vystupují s proruskými názory.

Velká protivládní demonstrace na pražském Václavském náměstí začátkem září ukázala nejen to, že mezi lidmi narůstá nespokojenost, ale také to, že mnoho lidí hledá na české politické scéně svého "spasitele". Část těchto lidí chodila do ulic už při protestech během vládních omezení za koronavirové epidemie. V loňských volbách do sněmovny navíc propadly hlasy milionu voličů, jejichž strany nepřekročily potřebných pět procent. Šlo například o komunisty, Trikoloru, sociální demokraty, Svobodné či Přísahu. Voliči těchto i dalších stran se teď dívají, koho budou volit dál.

"Je evidentní, že dochází k přeskupování sil. Tuto skupinu občanů dlouhodobě zastupoval prezident Miloš Zeman, když ale po zahájení války na Ukrajině změnil svůj postoj k Rusku, mají pocit, že jejich názory nikdo nevyjadřuje," upozornil Miloš Gregor z katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně s odkazem na Zemanovo únorové odmítnutí ruské agrese.

O tyto voliče se ucházejí lídři, kteří dali o sobě vědět už na dřívějších demonstracích, kde zpochybňovali vážnost covidu a odmítali vládní protiepidemická opatření. Nyní se vyjadřují proti výraznější pomoci Ukrajině a stěžují si na nedostatečnou vládní podporu při zdražování energií. Většinou se označují za vlastence a vybízejí své příznivce, aby nevěřili důvěryhodným informacím. Odborníci, kteří poukazují na šíření dezinformací, mnohokrát upozorňovali na konkrétních příkladech na to, jak tito "vlastenci" lžou.

Okamura posiluje, ale zároveň sklízí kritiku

Průzkumy ukazují, že protestní scéně nadále dominuje SPD, která v loňských volbách do sněmovny získala 9,5 procenta hlasů a 20 poslaneckých křesel. Roste jí ale konkurence a kritiků přibývá i z vlastních řad. Nelíbí se jim i to, že strana na zmiňované demonstraci na Václavském náměstí chyběla.

"Nemáme s tím nic společného, nepatříme mezi organizátory," dával najevo rezervovaný postoj předseda strany Tomio Okamura. "Nikoho z organizátorů moc neznám. Možná bych měl problém postavit se vedle některých, kteří tam stáli," přidal se místopředseda SPD Radim Fiala. I když odmítá, že by SPD brala zástupce stran a spolků vystupujících na demonstraci jako konkurenty, je zřejmé, že v této části politického spektra nastává přetahovaná o voliče.

Na poslední chvíli se navíc z demonstrace omluvil poslanec SPD Jiří Kobza, který měl patřit mezi řečníky. "Okamura otevřeně tvrdí, že se bojí jít mezi lidi. Teď už se bojí i Kobza. Je mi líto těch ustrašených hochů, ale především voličů SPD," pustil se do Okamury jeden z hlavních organizátorů Ladislav Vrabel, který zastává proruské názory a podle zjištění Aktuálně.cz je v insolvenci kvůli milionovým dluhům.

Některé příznivce SPD pobouřilo i rozhodnutí Okamury s Fialou postavit do prezidentských voleb diplomata a někdejšího disidenta Jaroslava Baštu, který přišel z ČSSD. Na Pražském hradě by raději viděli generála ve výslužbě, europoslance Hynka Blaška. Ten SPD pro neshody s vedením počátkem září opustil a jako řečník na zmíněné demonstraci sklidil aplaus.

Kromě strany založené v roce 2015 Okamurou a Fialou po jejich odchodu z Úsvitu přímé demokracie cílí na nespokojené voliče i KSČM, jejíž prezidentský kandidát Josef Skála na demonstraci také vystoupil. Představitel ortodoxního proudu v komunistické straně se prohlašuje za "kandidáta českých vlastenců".

"Neznamená to, že bych se styděl, že jsem komunista. Mám podporu mezi mnoha skupinami, které spojuje obava o národní zájmy a jejich obranu. Na levici potřebujeme vlasteneckou pravici a ona potřebuje nás," uvedl pro Aktuálně.cz politik, který vždy obhajoval okupaci Československa Sovětským svazem v roce 1968. V poslední době hájí invazi Ruska na Ukrajinu.

Šanci cítí Rajchl, který opustil Trikoloru

Podle reakcí lidí na zmiňované demonstraci i na sociálních sítích je zřejmé, že popularitě se začíná těšit právník, bývalý fotbalový funkcionář a nedávno místopředseda Trikolory Jindřich Rajchl. Ten se ucházel dokonce o předsednický post, kdy chtěl vystřídat předsedkyni Zuzanu Majerovou. Nakonec se s ní ve zlém rozešel a založil novou s názvem PRO (Právo, Respekt, Odbornost). Teď jezdí po republice a podporuje kandidáty strany do Senátu.

Web Manipulatoři.cz několikrát upozorňoval na to, jak Rajchl šíří dezinformace. Také při svém vystoupení na Václavském náměstí několikrát nemluvil pravdu, tvrdil například, že pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nechal na místě vypnout kamery, nepřesně také citoval premiéra Petra Fialu z ODS o tom, kdo pořádá demonstraci. Často také opakoval, že na náměstí přišlo přes 100 tisíc lidí, přestože nejoptimističtější odhady mluvily o 70 tisících. Rajchl, podobně jako Vrabel, Zuzana Majerová či komunisté nyní nejčastěji ze všeho vybízejí lidi, aby vyšli do ulic.

Opakovaně se setkávám s tím, že na akcích odpíračů ockovani máme my novináři roušky a oni ne. Proto jsem se prof. Jiřího Berana zeptal, proč roušky nemají a zda to není nezodpovědné. Po něm odpovídá právník Jindřich Rajchl, signatář Deklarace právníků proti povinnému ockovani pic.twitter.com/eZZc6kXccQ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 4, 2022

Masové nepokoje jsou podle Rajchla nezbytné. "Žádná vláda neustojí, když do ulic bude chodit 100, 200, 300 tisíc obyvatel. Petr Fiala je politicky mrtvý muž, už je jen otázka, kdy padne," uvedl tento bývalý fotbalista, který začal politickou kariéru jako člověk, který zpochybňoval závažnost covidu a poukazoval na protiprávnost vládních opatření proti šíření covidu.

Rajchl, Vrabel a další vyzývají vládu Petra Fialy, aby do 25. září podala demisi, jinak se svými sympatizanty vyhlásí právo na odpor. "Uděláme nový politický řád," avizoval tento týden. Stejně jako Rajchl žádá kabinet vlastních odborníků. "Prezident je musí jmenovat. Když to neudělá, přijde mu to vysvětlit co nejvíce lidí," ohlásil Vrabel.

Rajchl by rád dostal na svou stranu odboráře, kteří ohlásili demonstraci na 8. října. Chystá se proto oslovit šéfa odborů Josefa Středulu, jestli by nemohli spolupracovat a vyjít do ulic společně.

"Vlastenci" se mezi sebou hádají

Odborářský lídr Středula, kterého Zeman podpořil jako svého nástupce na Hrad, ale s Rajchlem ani Vrabelem nechce mít nic společného. "Nikdy jsem s nimi nemluvil, nesetkal se a nechci, aby mě kontaktovali. Pokud chce někdo podpořit demonstraci odborů, ať při tom potlačí vlastní zájmy," sdělil redakci. Uvedl také, že kontaktoval policii, aby jeho akci nenarušili extremisté.

Protestní scénu ale zároveň provázejí neshody a štěpení. Podobně jako se rozešli Tomio Okamura s Hynkem Blaškem, pustili se do sebe také organizátoři demonstrací. Vrabel začal kritizovat zástupce Hnutí Pes, někdejšího spolku Chcípl Pes vzniklého proti vládním protiepidemickým opatřením. Hnutí kandiduje v nadcházejících komunálních i senátních volbách a protestní voliče, kteří jdou za Vrabelem či Rajchlem, láká na své demonstrace. To se Vrabelovi nelíbí. "Byli jsme kamarádi, ale velmi jsem se v nich zklamal," uvedl.

Vrabela a Rajchla navíc začala kritizovat i další postava protestní scény, bývalá televizní moderátorka Jana Peterková, která také čelí kritice za šíření dezinformací. Chce po nich, aby mimo jiné řekli, kde berou peníze na nákladnou organizaci demonstrací v řádech mnoha milionů korun. Od Vrabela to chce vědět i soudce, který se zabývá jeho dluhy, protože aktivistovi v insolvenci lidé na pořádání demonstrací posílají stovky tisíc korun.

Přesuny jsou znát i v přípravách na víkendové komunální a senátní volby. Na některých místech v nich SPD spolupracuje s komunisty, jinde s Trikolorou. V kampani tak stála na jednom pódiu šéfka Trikolory Zuzana Majerová a šéf SPD Tomio Okamura. "Musíme spolupracovat, aby nedošlo k tříštění hlasů," uvedla bývalá poslankyně ODS, která s podporou SPD kandiduje do Senátu.

Video: Vyloučený z SPD: Okamura šíří nenávist (14. 4. 2021)