Zeman: Vakcína Sputnik by mohla dorazit v nejbližší době, certifikace stačí od SÚKL

Ruská vakcína Sputnik, o níž český prezident Miloš Zeman požádal ruského prezidenta Vladimira Putina, by mohla do Česka dorazit v nejbližší době. Zeman to v neděli s odvoláním na informace z ruského velvyslanectví řekl televizi CNN Prima News. Televize již v sobotu informovala, že Zeman o vakcínu požádal ruskou stranu po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Zeman připustil, že neví, kolik dávek vakcíny by mělo dorazit. "Ale vzhledem k ruským rozměrům to bude asi poněkud více, než třeba nám dodal Izrael, kde jsem rovněž žádal prezidenta (Reuvena) Rivlina, aby nám pomohl s vakcinací české populace," řekl Zeman. Premiér Babiš sdělil serveru iDnes.cz, že se Česká republika pokusí získat pro české občany ruskou vakcínu Sputnik V, pokud se ukáže, že vakcína je účinná a bezpečná. "Pokud se ukáže, že je tato vakcína účinná a bezpečná pro naše občany, tak samozřejmě, že se ji pokusíme získat a nabídnout lidem, aby se s ní mohli dobrovolně očkovat," cituje server premiéra Babiše. Zeman také uvedl, že by se nechal Sputnikem naočkovat, protože má stejně jako vakcína Pfizer/BioNTech 92procentní účinnost. Zeman se však již naočkovat nechal. Obdržel dvě dávky právě Pfizer/BioNTech. V případě vakcíny Sputnik by Zemanovi i Babišovi pro její používání stačila certifikace tuzemského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ústav by podle slov prezidenta neměl být líný a certifikaci provést. Také podle premiéra není nutné čekat na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Zhruba před třemi týdny přitom Babiš řekl, že Česko nezvažuje o užívání ruského preparátu dříve, než jej evropské orgány schválí. Hovořil nicméně tehdy o tom, že by se ČR mohla předzásobit a získat náskok pro případ, kdyby EMA doporučení vydala. Související Maďarsko se chystá očkovat čínskou vakcínou. Evropská unie ji ještě neschválila Zeman řekl, že se s Babišem dohodli na tomto postupu. "Já mám poměrně dobré vztahy s prezidentem Putinem a koneckonců i s čínským prezidentem. A i když mě zase nějaký blbeček bude obviňovat z toho, že jsem ruský nebo čínský agent, myslím si, že tím pomůžu své zemi," řekl Zeman. "Budou-li nás různí Koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcínou, tak je dobré jim říci, že vakcína nemá žádnou ideologii," řekl Zeman v narážce na šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Zeman práci BIS dlouhodobě kritizuje. Koudelku již několikrát odmítl povýšit na generála, i když mu to vláda navrhovala. Video: Jak funguje ruská vakcína Sputnik V? Jak funguje ruská vakcína Sputnik V | Video: Aktuálně.cz, Reuters