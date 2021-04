Zeman chce řádné vyšetření Vrbětic, podle opozice svým projevem nahrál protistraně

I když Miloš Zeman ve svém nedělním televizním projevu uvedl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by agenti v areálu muničního skladu ve Vrběticích byli, přeje si důkladné vyšetření kauzy.

Prezident Miloš Zeman si přeje důkladné vyšetření kauzy Vrbětice a plně v tom důvěřuje policii a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyšetřování dozoruje. Ve svém nedělním televizním projevu, který pronesl týden po propuknutí kauzy možné účasti ruských agentů na výbuších v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, uvedl, že podle zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) neexistují důkazy ani svědectví, že by agenti v areálu byli.

Podezření jsou podle Zemana ale vážná. Žádná suverénní země si podle něj nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva občané a byla způsobená miliardová škoda. Pokud se účast agentů na výbuchu potvrdí, mělo by podle Zemana Rusko za teroristický čin zaplatit třeba neúčastí společnosti Rosatom v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovan.

Většina opozice projev kritizovala, podle ní prezident otevřel cestu ruské dezinformační kampani a nahrál protistraně. Ruská média z projevu českého prezidenta v neděli vyzdvihla jeho slova o neexistenci důkazů o přítomnosti ruských tajných agentů v muničním skladu v době exploze či o druhé vyšetřovací verzi, kterou je neodborná manipulace s výbušninou.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že Praha neměla žádné důvody pro to, aby z explozí obvinila Rusko. Česko podle ní musí i objasnit, jaké zbraně byly ve vrbětickém skladu uloženy a upozornila na tvrzení německých médií, že šlo o zakázané protipěchotní miny.

Z článku tiskové agentury TASS o vyjádření Zacharovové ale není jasné, zda Zacharovová reagovala na prohlášení hlavy českého státu, či nikoli. Podle verdiktu krajského soudu ve Zlíně z roku 2016 firmy ve Vrběticích neskladovaly miny jako takové, nýbrž pouze těla min, materiál tedy nelze považovat za zakázaný.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v reakci na Zemanův projev v televizi Prima uvedl, že prezident sdělil veřejnosti údaje z živého případu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost České republiky. Některé informace podle něj naopak vynechal.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) konstatoval, že je rád za to, že v základních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě. "Potvrdil, že ho vláda informovala, potvrdil, že naše kroky podpořil. Jsem rád, že v zásadních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě," napsal Hamáček ČTK.

Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí muničních skladů důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko angažmá odmítá a v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

List Kommersant: Rusko uvažuje o uvalení sankcí na Česko

Ve čtvrtek ministerstvo zahraničí rozhodlo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. List Kommersant v neděli s odvoláním na zdroje z ruských vládních kruhů napsal, že Moskva v reakci na vyhoštění velkého počtu svých diplomatů z Prahy zvažuje možnosti ekonomických sankcí proti ČR. Ruské úřady mohou omezit dovoz českého zboží, například piva.

Prezident Zeman v souvislosti s kauzou chce, aby "občané České republiky měli plnou informovanost a nic se neutajovalo". Uvedl, že sice podle zprávy BIS neexistují důkazy ani svědectví, že by ruští agenti byli ve vrbětickém areálu, "z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné". "To, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli," konstatoval.

Policejní vyšetřování podle Zemana pracuje s hypotézou, že dvojici agentů mohl do areálu provést jeden z majitelů firmy Imex. Později doplnil, že pracovník Imexu odmítl vypovídat na detektoru lži, což může vyvolávat pochybnosti. Za prokázanou pak Zeman považuje bulharskou stopu, bulharského obchodníka se zbraněmi podle něj usvědčuje kupní smlouva a záloha za odběr.

Se Zemanovým tvrzením, že majitel Imexu odmítl vypovídat na detektoru lži, ale nesouhlasí právní zástupce této ostravské firmy Radek Ondruš. ČTK řekl, že u BIS je majitel ochoten detektor lži podstoupit bez jakýchkoliv podmínek. Pokud by vyšetření na detektoru prováděla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), chce mít mimo jiné u vyšetření nezávislou osobu.

Podle Zemana ale vyšetřování případu pracuje se dvěma verzemi. Tou první a původní je podle něj to, že munice explodovala v důsledku neodborné manipulace, a druhou, že to byla akce cizí rozvědky. "Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny," konstatoval prezident.

Podle člena sněmovního bezpečnostního výboru Jana Bartoška (KDU-ČSL) ale prezident očividně lhal, když mluvil o vyšetřovací variantě vzniku výbuchů neodbornou manipulací jako aktuální. "S verzí neodborné manipulace s výbušninami ve Vrběticích jako příčiny výbuchu se pracovalo pouze do roku 2015. Teď už ne," uvedl na twitteru. Prezident podle něj v projevu mluvil i o informacích, které vyslechli poslanci jako důvěrné.

Syn oběti exploze: Ať je ve Vrběticích zřízeno pietní místo

Proti Zemanovu projevu se v neděli ohradil v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce syn jednoho ze dvou zaměstnanců Imex Group, kteří při první explozi zahynuli, Ondřej Havránek. Podle něj Zeman způsobem, jakým prezentuje situaci, zpochybňuje práci orgánů činných v trestním řízení, NCOZ i BIS.

Současně uvedl, že "pokud se prezident mohl seznámit s časovým sledem té události, už pouze z tohoto by musel usoudit, že v tak krátkém časovém sledu, když náš otec odjel z jednoho místa, ve kterém pracoval, a odjel do skladu číslo 16, který následně explodoval, uběhla tak krátká doba, že je vyloučeno, aby tam buď otec, nebo popřípadě jeho kolega Petřík mohli s něčím neopatrně nakládat," řekl Havránek a jeho slova potvrdil i poslanec Bartošek.

Zároveň vyslovil přání, aby se ve Vrběticích konala za účasti ústavních činitelů pieta k uctění památku dvou obětí výbuchu. Havránek chce rovněž poslal otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Jeho a vládu chce mimo jiné vyzvat k podniknutí veškerých možných kroků k objasnění příčin výbuchu. Vláda by podle Havránka měla rovněž požadovat finanční náhradu a odškodnění z ruské strany.

Zeman si myslí, že pokud se ruská stopa potvrdí, je zapotřebí, aby Ruská federace za případný teroristický čin zaplatila například neúčastí v tendru na Dukovany. Pokud podezření o účasti ruských agentů na výbuchu bude ale vyvráceno, pak z toho podle něj vyplývá, že "šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život". "Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetřování a poté teprve rozhodněme," uvedl prezident.

Expremiér Sobotka: Chyběla podpora vládě

Expremiéru Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) v projevu scházelo vyslovení podpory vládě v diplomatické protiofenzivě. Podlamuje to podle něj diplomatické úsilí a relativizuje sdělení partnerům. "Ti se budou ptát, jak to vlastně je," uvedl v Otázkách Václava Moravce k prezidentovým dvou verzím vyšetřování. Zeman tak podle něj nahrál ruské propagandě.

Podobně se vyjádřil i poslanec hnutí STAN Jan Farský, podle kterého měl Zemanův projev základní účel - otevřít brány pro ruskou dezinformační kampaň. "Rozmělnil, zpochybnil, verzi 'kdo ví, jak to bylo' podpořil," uvedl. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zhodnotila Zemanův projev jako projev pro Rusko, nikoli pro české občany.

Vedle toho poslanec KSČM Jiří Dolejš očekával, že prezidentův projev bude opatrný a bude vnímat, že jde vzhledem k vyšetřování o otevřenou záležitost. Zeman podle něj dobře podpořil vyhoštění ruských diplomatů a princip reciprocity pro obsazení ambasád. Zeman k tomu v neděli řekl, že by uvítal, aby na velvyslanectví byli odborníci na ekonomickou a kulturní spolupráci, ne 18 špionů.

Ekonomové oslovení ČTK uvedli, že případné ruské ekonomické sankce vůči Česku by mohly v příštím roce zvrátit vzájemnou obchodní bilanci ve prospěch Ruska. V makroekonomické úrovni bude dopad na export v řádu jednotek miliard korun. Naopak dovoz ropy a plynu do ČR zřejmě nebude předmětem sankcí. Pokud by Rusko ale omezilo dovoz českého piva, byla by to pro pivovary složitá komplikace, řekla ČTK výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. České pivovary do Ruska loni vyvezly půl milionu hektolitrů piv, což jsou zhruba dvě a půl procenta z jejich celkového výstavu.

