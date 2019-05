Zeman chce udělit Jágrovi státní vyznamenání. Tohle je výborná příležitost, řekl

Prezident Miloš Zeman chce hokejistovi Jaromírovi Jágrovi udělit při předávání státního vyznamenání 28. října medaili Za zásluhy prvního stupně. Uvedl to v nedělním rozhovoru pro pořad Blesk S prezidentem v Lánech.

Nejslavnější český hokejista už obdržel v roce 2010 medaili Za zásluhy druhého, tedy nižšího stupně. Tehdejší prezident Václav Klaus mu ji věnoval za zásluhy v oblasti sportu.

"Myslím si, že tohle je výborná příležitost, jak z té druhé třídy udělat první třídu. Mám tady v Lánech papír, kam si píšu seznam návrhů na vyznamenání. Hned jak skončíme, jdu do pokoje a Jaromíra Jágra si tam připíšu," prohlásil Zeman při interviewu.

Zároveň potvrdil dřívější informaci, že vyznamená válečného veterána a generála Emila Bočka Řádem bílého lva I. třídy. Další jména prozrazovat nechtěl.

Jaromír Jágr čelil v posledních dnech kritice kvůli tomu, že Zemana doprovázel na jeho státní návštěvu do Číny minulý týden. Hokejista na negativní reakce reagoval slovy, že do Číny letěl kvůli sportovním záležitostem. Podle prezidentova kancléře Vratislava Mynáře byla účast Jágra spojena s přípravou zimních olympijských her v Číně v roce 2022. Do Pekingu odcestoval s českou delegací mimo jiné i fotbalista Pavel Nedvěd.

Zeman se ve víkendovém rozhovoru pro Blesk Jágra zastal a jeho kritiky, kteří se do něj pouští na internetu, nazval "internetovými blbečky". "Panebože, proč bych s ním měl o něčem tak nepodstatném mluvit?," reagoval Zeman na otázku moderátorky, zda se sportovcem kritiku řešil.

"Bavili jsme se o tom, zda je šance, že bude jednou z tváří zimních olympijských her. Jágr má také působit při výchově čínských hokejistů, stejně jako Pavel Nedvěd už působí ve výchově čínských fotbalistů. Je to úspěch našich sportovců, tedy i naší republiky, a pár závistivých hlupáků na to reaguje tímto způsobem," dodala česká hlava státu.

Medaile Za zásluhy je nižší státní vyznamenání České republiky, které se dělí do tří stupňů. Prezident republiky je uděluje osobám, které se zasloužily o stát v oblasti kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu nebo občanů.

