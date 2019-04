Zeman jednal s čínským prezidentem. Jeho poradce Jie Ťien-ming není ve vězení, řekl

Prezident Miloš Zeman se v Pekingu setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Na jednání, které trvalo asi 20 minut, ho doprovodila skupina českých ministrů, v delegaci byli také finančníci Pavel Tykač a Jiří Šmejc nebo hokejista Jaromír Jágr s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem Nedvědem.

Zeman na začátku jednání řekl, že není žádná jiná země, kam by jezdil tak často. Do Číny přicestoval již popáté. Čínskému prezidentovi poté představil část delegace. Zmínil Šmejce, představitele firmy Home Credit, která v Číně poskytuje půjčky, nebo Jágra, který by se mohl stát jednou z tváří zimních olympijských her pořádaných Pekingem v roce 2022. Poté zmínil, že je spokojen s jednáními s čínskou společností CITIC, která v Česku převzala projekty firmy CEFC.

Zakladatel CEFC, a zároveň poradce prezidenta Zemana, Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován kvůli hospodářským deliktům. Českým novinářům na závěr řekl, že ale není ve vězení. S poradcem, kterého i přes vyšetřování odmítl odvolat, se však nesetkal.

"Byl jsem informován, že můj poradce není ve vězení. Jestliže není ve vězení a jestliže naopak vyjednává právě se společností CITIC o odkupu některých majetkových podílů, tak z toho logicky vyplývá, že je na svobodě," řekl Zeman. Dodal, že se nesetkali, protože nebyl čas.

Peking, Velký palác lidu. Setkání s prezidentem ČLR Si Ťin-pchingem. pic.twitter.com/vi0c0kzzrf — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 28, 2019

Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka měly být hlavním tématem setkání prezidentů například české investice v Číně. Zeman je podle něj chtěl podpořit, hovořit chtěl ale také o čínských investicích v České republice. Mluvčí zmínil například formu PPP projektů, do kterých se zapojují soukromí investoři. Premiér Andrej Babiš nedávno navrhnul, aby čínské firmy tímto způsobem postavily úseky dálnice D3 vedoucí z Prahy na České Budějovice.

V české prezidentské delegaci byl také Tykač, jehož energetická skupina Sev.en Energy dnes v Pekingu uzavřela dohodu s firmou China Huaneng Group, jednou z nejvýznamnějších čínských energetických společností. Na jednání Zemana doprovodili i ministři dopravy Dan Ťok, průmyslu a obchodu Marta Nováková, kultury Antonín Staněk, životního prostředí Richard Brabec a zemědělství Miroslav Toman. Přítomen byl i Zemanův poradce Martin Nejedlý, prezident společnosti Škoda China Ralf Hanschen a Pavel Nedvěd, který je ambasadorem čínské fotbalové ligy.

Na závěr přijetí v pekingské Velké síni lidu ministryně Nováková podepsala dvě memoranda. Jedno počítá se vznikem nové pobočky agentury CzechTrade, druhé aktualizuje seznam bilaterálních projektů obou zemí v rámci čínského dopravně-hospodářského záměru nové Hedvábné stezky. Týkají se například spolupráce při výrobě lehkých sportovních letadel, výstavby logistického centra či zřízení zákaznického centra Home Credit v Číně.

Zeman se pak také setkal se členem stálého výboru politbyra vládnoucí Komunistické strany Číny Wang Chu-ningem. Prezidenta ČR zajímaly Wangovy názory na čínský boj proti korupci.

Kauza Huawei

Zeman se před českými novináři vyjádřil i ke kauze Huawei. Podle něj by Česko nemělo být jedinou zemí Evropské unie, která v ní vystupuje razantně a servilně.

Vedení firmy ujistil svojí osobní solidaritou. USA už dříve obvinily Huawei, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Koncem loňského roku před technologiemi Huawei varoval český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Zeman nechal novinářům rozdat mapu Evropy s vyznačenými státy, které se v Evropě vyslovují vůči Huawei pozitivně a které negativně. "Uvnitř Evropy je takový vzteklý červený kousek, to je země, která je proti Huawei," řekl Zeman na adresu České republiky.

S vedením Huawei se Zeman v Číně setkal v sobotu. "Ujistil jsem svojí osobní solidaritou vedení této firmy a věřím, že se vztahy zlepší," řekl český prezident.