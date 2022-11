"Jako jít v teplákách do Národního." Architekti se přou o podobu nového mostu v Praze

Císler: Návrh je slabý, průměrný a neinvenční

"Myslím si, že návrh je velmi slabý. Design je neinvenční. Obecně je samozřejmě možné nahradit starý, krásný most novou konstrukcí, ale to, čím se teď nahrazuje, nepřináší výraznou novou hodnotu," kritizuje plánovanou podobu mostu architekt Ondřej Císler. Podle jeho názoru jde o průměrný návrh, který na daném místě není vhodný.

"V Praze se v nedávné době realizovaly daleko lepší mostní stavby. Tento návrh je konfekční, neodpovídá významu kontextu ani významu Prahy jako takové. A je to součást panoramatu města. Je to jako bych šel do Národního divadla a vzal si tepláky," dodává Císler.