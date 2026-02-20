Absurdita české medicíny: lékárníkovi očkovat dovolíme, doktorovi ne

Je to paradox - zatímco lékaři mnoha odborností očkovat nesmějí, lékárníkům bez medicínského vzdělání chce ministerstvo zdravotnictví tuto možnost dát. „Cíl je zřejmý: dostat zdravého člověka do lékárny a něco mu tam prodat,“ reagoval na plány ministra Adama Vojtěcha (ANO) šéf lékařské komory Milan Kubek. Pokud chce resort zvednout proočkovanost populace, měl by podle něj rozvázat ruce doktorům.
Řada lékařů dnes očkovat nesmí, přestože by o to stáli. Stopku mají třeba kardiologové nebo diabetologové. To je podle Kubka špatně.
„Pokud chce ministerstvo skutečně zvednout proočkovanost populace, proč tyto bariéry nezruší? Proč trvá na tom, aby lidi mohli očkovat jen praktici?“ pustil se Kubek ostře do Vojtěcha.
Plány ministerstva podle něj nedávají smysl. „Pokud tedy nepočítáme ten byznysový. Tedy že to přinese výdělky velkým lékárenským řetězcům, které tento nápad tlačí,“ tvrdí Kubek.
Mnohem větší přínos by podle něj mělo, kdyby ministerstvo uvolnilo ruce všem specialistům. Především těm, kteří se starají o chronicky nemocné pacienty.
„Právě lidé s cukrovkou nebo nemocným srdcem totiž potřebují očkování proti chřipce nejvíce. I banální viróza u nich může přerůst v závažné komplikace. Bylo by proto fajn, kdyby jim mohli tuto službu nabídnout přímo jejich ošetřující lékaři,“ říká šéf komory.
Užitečné by podle něj bylo i to, kdyby doktoři očkovali pacienty při propuštění z nemocnice. „Samozřejmě pokud by to jejich zdravotní stav dovolil,“ podotýká Kubek.
Ani to ale podle současných norem není možné. „Místo toho tady ministerstvo vymýšlí krkolomné způsoby, jak umožnit očkování lidem bez medicínského vzdělání,“ nešetří kritikou Kubek.
To už radši sestry
Podobně to vidí i předseda Společnosti všeobecného lékařství Svatopluk Býma. I podle něj je novinka navržená ministerstvem diskutabilní. „Nevidím absolutně žádný důvod k tomu, proč by své pacienty nemohli očkovat třeba internisté, geriatři nebo pneumologové,“ řekl.
Všichni k tomu podle něj mají dostatečnou kompetenci – vystudovali medicínu. Zapojit by se mohly i sestry, které jsou k očkování rovněž plně kvalifikované. „Na rozdíl od lékárníků,“ rýpnul si Býma.
Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by se ale měly řešit i další problémy, které lékařům v očkování brání. „Stát by se mohl například postarat o to, abychom tady měli dostatečný počet vakcín,“ řekl.
Letos totiž podle něj vakcíny proti chřipce během sezony došly. Lidé se na ně přitom stále ptali a zájem o očkování měli.
„Ministerstvo by mělo zasáhnout i do systému objednávání a distribuce látek. Stát by měl převzít část ekonomického rizika pro případ, že se objednané vakcíny plně nespotřebují,“ podotkl Šonka. Dnes totiž nesou riziko jen praktici. „Objednávají proto jen omezené množství vakcín. To už dál není možné,“ pokračovat v kritice.
Teprve až se všechny tyto nedostatky odbourají, lze podle něj uvažovat o očkování v lékárnách. „Ovšem jen za předpokladu, že bude legislativně podmíněno, že si očkující lékárníci doplní vzdělání. Musí například vědět, jak si poradí s komplikacemi – třeba s anafylaktickým šokem,“ vysvětlil.
Zvýší se zájem o očkování, věří lékárníci
Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch na kritiku lékařů prozatím nereagoval. Potvrdil jen, že chce očkování lékárníkům umožnit. „Je to jedna z priorit pro tento rok,“ řekl.
Očkování proti chřipce každoročně podstoupí jen asi sedm procent české populace. Kromě lékárníků chce Vojtěch rozšířit kompetence i zdravotním sestrám. I ony by mohly v budoucnu očkovat.
Naopak lékárníci se ozvali. Podle šéfa jejich komory Aleše Krebse už se v jiných zemích Evropy v lékárnách dávno očkuje a jsou s tím dobré zkušenosti. „Všude se díky tomu zvedl zájem o vakcíny,“ podotkl.
Pro řadu lidí je očkování v apatyce dostupnější – zatímco k lékaři se z různých důvodů tak často nedostanou, lékárnu mají na každém rohu. „Je proto větší šance, že této služby využijí,“ je přesvědčený Krebs.
Stejně to vidí i šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. „Třeba v portugalském Lisabonu už jsem to viděl před deseti lety. Lékárníci tam mají rezervační systém, v rámci kterého pacienta objednávají a zvou. Poskytují mu pak nejenom očkování, ale i pravidelné měření cukru v krvi,“ řekl.
Pokud se ukáže hladina glukózy skutečně vysoká, nasadí mu volně prodejné léky a dietní opatření. „Nebo ho pošlou k lékaři,“ dodává Hampel.
Podobně to podle něj funguje také v Rakousku, Německu, Francii, Itálii či Polsku. „Někde si to platí pacienti sami, jinde na to přispívají dokonce pojišťovny. Těm se to totiž vyplatí,“ říká Hampel.
Služby tohoto druhu jsou ale podle něj vždycky jen doplňkové – tvoří kolem pěti procent činnosti lékárny. „Lékaři se tedy rozhodně nemusí bát, že bychom jim jakkoliv konkurovali, naopak. My jim přivedeme do ordinace ještě víc pacientů. Přijdou za nimi i ti, co by to jinak neudělali,“ je přesvědčený Hampel.
Jak to vidí pacienti
Obě profesní organizace – lékařská i lékárenská – také argumentují průzkumy veřejného mínění. Každá ovšem prezentuje úplně jiné výsledky.
Zatímco České lékárnické komoře vyšlo, že by se proti chřipce v lékárně nechalo naočkovat dokonce 54 procent lidí, praktičtí lékaři ukazují odlišná čísla.
„Téměř 83 procent lidí si přeje být očkováno u praktika nebo specialisty, případně v očkovacím centru. Pouze 3,4 procenta respondentů souhlasilo s očkováním v lékárnách,“ shrnul Svatopluk Býma.
Cpát se pilulkami s vitamíny? To zdraví spíš uškodí. Lékař popsal vážné následky:
