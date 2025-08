O nás bez nás. Lékárníci spílají Válkovi za očkovací projekt. Je postavený na hlavu

Lékárníci se ostře opřeli do pilotního projektu, v jehož rámci se má otestovat očkování proti chřipce v lékárnách. Je podle nich nedotažený. Konat by se neměl ve třech největších městech, ale hlavně na venkově. Právě tam to totiž lidé skutečně potřebují. Lékárníkům vadí i to, že místo nich budou lidem vakcínu podávat lékaři. Do projektu se navíc nemohly zapojit malé nezávislé lékárny.

Vyzkoušíme si, jak by vypadalo očkování proti chřipce v lékárnách, ohlásilo tento týden ministerstvo zdravotnictví. Pilotní projekt, v rámci kterého se novinka otestuje, se má spustit ve vybraných lékárnách Benu ve třech největších městech Česka.

Jenomže část lékárníků se proti tomu okamžitě vymezila. Plán se jim ani trochu nelíbí. Testování mělo podle nich probíhat úplně jinak - konat se mělo hlavně v menších městech. Měli si ho navíc vyzkoušet přímo vyškolení lékárníci, nikoliv lékaři, kteří kvůli tomu do apatyky přijedou.

"Celé je to hodně zvláštní," komentuje avizovaný projekt šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. Lékárníci se podle něj už tři roky marně snaží prosadit legislativu, která by jim očkování proti vybraným infekcím umožnila. "Školí se kvůli tomu a připravují na pilotní projekt, v rámci kterého by si praxi vyzkoušeli na vlastní kůži," říká a pokračuje: "Nakonec se ale ničeho takového nedočkali. Místo toho se spouští nedotažená akce, na které se bude podílet jen jeden soukromý řetězec a několik pozvaných lékařů."

Smysl to má hlavně v menších městech

Podobně se na síti X vyjádřila i brněnská lékárnice Helena Slámová. Ani podle ní nemá smysl testovat, jestli zvládne pacienta naočkovat lékař, který jenom dorazí do lékárny. "Takto koncipovaný pilotní projekt nemá žádnou hodnotu. A co víc, on není vůbec potřeba. Data jsou. Zkušenosti jsou. Není žádný důvod se domnívat, že by zavedené očkování v lékárnách lékárníkem mělo u nás jiný dopad než v mnoha západních zemích," napsala po zveřejnění plánu.

Testovat by se podle ní mělo hlavně v menších městech, odkud se lidé těžko dostávají do očkovacích center nebo k lékaři. V Praze, Brně či Ostravě tento problém nehrozí. "Projekt měl navíc ukázat, jak by se měly lékárny novému úkolu přizpůsobit - tedy jaké podmínky by měly i při svých omezených možnostech připravit, aby všechno probíhalo plynule," doplňuje Hampel. Proto podle něj původně lékárníci usilovali o to, aby se mohly projektu účastnit i drobné "provozovny".

"Nic z toho ale nakonec nebude, protože ministerstvo do projektu nikoho dalšího nepřizvalo. Nikde jsem nezaznamenal žádnou výzvu ani podmínky, které by měli zájemci splnit. A to zasedám v Radě poskytovatelů, kde by se to mělo řešit," říká Hampel.

Ministerstvo: Není to náš projekt

Vedení resortu zdravotnictví se ale brání. Podle mluvčího Ondřeje Jakoba ve skutečnosti nejde o ministerský projekt. Úřad jen využil příležitosti, kterou mu zdarma nabídl lékárenský řetězec Benu. "My jsme pak jen stanovili podmínky - tak, aby byly dodrženy právní předpisy," vysvětluje Jakob. Jinak se podle něj ministerstvo na projektu nepodílí. Vlastní pilotní testování nechystá.

Avizovaný způsob nevadí ani místopředsedovi České vakcinologické společnosti Romanu Prymulovi. "Je to jenom přechodná fáze," říká. I on považuje za nesmysl, aby v lékárnách očkovali pacienty doktoři. "To by nevyřešilo vůbec nic," dodává.

Problém je ale podle něj v tom, že ministerstvo nedokázalo prosadit legislativu, která by umožnila zapojit se do očkování lékárníkům. "Což je cílem. Do budoucna by měli vakcíny v lékárnách aplikovat skutečně přímo lékárníci - tak jak je to v mnoha jiných zemí Evropy. My jako odborná společnost jsme s tím souhlasili, pokud se bude jednat jen o očkování proti chřipce a covidu," uvedl.

V lékárnách by k tomu měla podle něj vzniknout speciální místnost, do které by si farmaceuti zájemce zvali. "Nebylo by dobré, aby se lidi očkovali vedle fronty lidí, kteří čekají na léky," přiblížil Prymula. Farmaceuti by rovněž měli absolvovat kratší kurz, díky kterému by zvládli jakoukoliv případnou komplikaci z očkování.

Tři roky marné snahy o změnu zákona

S tím ale Česká lékárnická komora podle svého prezidenta Aleše Krebse počítá. Rozšíření kompetencí svých členů dlouhodobě prosazuje. "Máme připravené konkrétní návrhy, které jsme již před třemi roky představili i na jednání Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Jedná se o úpravu legislativy, která by jasně vymezila nejenom kompetence lékárníků, ale i pravidla pro jejich odborné školení a požadavky na věcné a technické vybavení lékáren," potvrdil Krebs Aktuálně.cz.

Z průzkumu, který si komora před časem udělala, totiž podle něj vyplynulo, že by se proti chřipce v lékárně nechalo naočkovat dokonce 54 procent lidí. O službu je zájem i mezi lékárníky - uvítalo by ji zhruba 49 procent z nich. "Což by výrazně pomohlo proočkovanosti populace v Česku. Například ve Francii se proočkovanost zvedla díky této praxi o deset procent," řekl už dříve Krebs.

Samotná lékárenská síť Benu k projektu uvedla, že chce rozvířit širší debatu o roli lékáren ve zdravotní péči. "Chceme dokázat, že zákazník - pracující samoplátce - hledá nejjednodušší a nejpohodlnější způsob, jak se nechat naočkovat," uvedl ředitel Petr Doležal. Benu si kromě toho od projektu slibuje získání dat o tom, jaký zájem má veřejnost o očkování mimo lékařské ordinace. Projekt chce podle Doležala vyhodnotit do konce roku a případně ho rozšířit i do dalších regionů.

Lékárníci mohou lidi očkovat v 15 evropských zemích, většinou jen proti chřipce či covidu. V devíti z těchto zemí mohou podávat i další vakcíny. Tři země dokonce umožňují, aby pacienty v lékárnách očkovali i jiní zdravotníci - například zdravotní sestry.