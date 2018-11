Do zdravotnictví poteče více peněz. Státní platby se můžou začít pravidelně zvyšovat

Ministerstvo zdravotnictví dokončuje návrh na pravidelnou valorizaci příspěvku na zdravotní péči státních pojištěnců. Jde o platby, které za děti, důchodce, nezaměstnané nebo matky na mateřské dovolené platí stát. Peníze by se měly začít pravidelně navyšovat místo každoroční debaty, o kolik částku zvýšit.

Odborový svaz zdravotnictví tento krok ministerstva vítá, ale požaduje, aby základní platby za státního pojištěnce byly mnohem vyšší než dnes.

Dnes je v Česku zhruba 5,95 milionu lidí, za které stát posílá zdravotním pojišťovnám každý měsíc 969 korun. Celkem téměř 69 miliard.

Dosud platilo, že navýšení těchto plateb za státní pojištěnce každý rok schvalovala vláda. Loni souhlasila se zvýšením příspěvku o 49 korun měsíčně, letos tak dostaly zdravotní pojišťovny od státu o 3,5 miliardy korun více než loni.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch teď prosazuje, aby se výše příspěvků navyšovala každý rok automaticky. Podle něj jsou dnes příjmy ve zdravotnictví závislé na aktuální politické situaci a ochotě uvolnit prostředky do zdravotnictví. Návrh novely zákona o zdravotním pojištění to má změnit.

"Do konce roku představíme návrh zákona, který nastavuje takzvanou automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. To znamená nějaké postupné zvyšování příspěvku ze státního rozpočtu do systému veřejného zdravotního pojištění, což si myslím, že bude určitá garance toho, že peníze v něm budou v budoucnu narůstat," řekl ministr Vojtěch.

Automatické navyšování plateb za státní pojištěnce má podle něj řešit mimo jiné i stále rostoucí náklady na přibývající počty seniorů u nás. Pokud zákon projde, mělo by k automatickému navyšování plateb dojít od roku 2021.

Ivana Břeňková ze Odborového svazu zdravotnictví je za navrhovanou změnu ráda. Letošní nárůst o 49 korun ale považuje za nedostatečný. "Navrhujeme navýšit tuto částku o zhruba 200 korun měsíčně za každého státního pojištěnce," uvedla pro Aktuálně.cz.

Současná výše příspěvku je nízká i podle šéfa Lékařského odborového svazu Martina Engela: "Stát dává na jednoho státního pojištěnce kolem tisíce korun, přitom lidé s nejnižšími příjmy platí na zdravotním pojištění 1600 korun. Dokud tato základní částka bude takto nízká, tak je bezpředmětné se o nějaké pravidelné valorizaci bavit, " míní.

Podle Engela by měla česká vláda navýšit celkové procento z HDP, které na zdravotnictví odvádí. Dnes je to kolem 7,5 procenta, podle lékařů by to mělo být minimálně o dvě procenta více, což by do zdravotnictví přidalo zhruba 60 až 80 miliard korun.