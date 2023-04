Závěry o pádu vrtulníku jsou předčasné, říká Kellnerová. Je podle ní mnoho nejasností

Jakékoliv závěry k nehodě helikoptéry na Aljašce v březnu 2021, při níž tragicky zahynul český miliardář Petr Kellner a další čtyři lidé, jsou nyní předčasné. V prohlášení to sdělila vdova po podnikateli Renáta Kellnerová. Rodina podle ní nemůže potvrdit informace některých médií, která se nedávno pokusila o částečnou rekonstrukci okamžiků po havárii.

Aljašský list Anchorage Daily News napsal, že po havárii vrtulníku byl Kellner nejméně dvě hodiny živý a snažil se uklidnit dalšího přeživšího, Čecha Davida Horvátha. Listu to řekla Tracey Knutsonová, advokátka Horvátha, který jako jediný nehodu přežil. Kellnerova rodina požádala soud o prošetření nehody.

"Některá média se v těchto dnech pokusila o částečnou rekonstrukci okamžiků po havárii helikoptéry, při níž zahynul můj manžel. Naše rodina na základě vlastních poznatků nemůže tyto informace potvrdit. Kritická doba je stále obestřena mnoha nejasnostmi a jakékoli závěry jsou v této chvíli předčasné. To je také, jak už bylo řečeno, důvodem podání naší žaloby u aljašského soudu," uvedla Kellnerová

Podle ní je to jediný způsob, jak se v dané právní situaci domoci ucelených a relevantních informací o tom, co se na místě tragédie odehrálo a proč. "Jsem přesvědčena, že moje děti i já máme právo - a do značné míry i povinnost - tyto informace požadovat," dodala.

Pozůstalí po Kellnerovi, vlastníkovi investiční skupiny PPF, podali žalobu na konci března kvůli zabití z nedbalosti na provozovatele vrtulníku Soloy Helicopters a další dvě firmy, které zajišťovaly expedici, při níž Kellner zemřel. Podle textu žaloby se po pádu vrtulníku neaktivovalo zařízení, které mělo o nehodě a poloze helikoptéry okamžitě informovat. Kvůli tomu vznikla prodleva v zahájení pátrací a záchranné akce.

"Podle dostupných svědectví byly záchranné jednotky na místo neštěstí povolány až několik hodin po havárii, a je tudíž evidentní, že některé osoby musely pochybit," uvedl v prohlášení již na začátku dubna mluvčí PPF Leoš Rousek.

Podle aljašského listu se očekává, že úřady zveřejní oficiální zprávu z vyšetřování během léta.