Zatím nesplnil žádný požadavek, říká Rekonstrukce státu po ranním jednání s Babišem

Premiér Andrej Babiš se jen několik hodin před plánovanou masovou demonstrací na Václavském náměstí v Praze sešel v úterý ráno se zástupci Rekonstrukce státu. Ti už delší dobu požadují po premiérovi splnění sedmi požadavků pro nezávislost justice. Ty opakovaně požadují také demonstranti po celé republice. Zástupci Rekonstrukce státu sdělili po jednání Aktuálně.cz, že Babiš se neztotožnil s jejich názorem, aby bezodkladně reagoval na velké protesty veřejnosti. Zároveň ale ocenili vstřícnost ministryně spravedlnosti Marie Benešové, jež se jednání rovněž účastnila, ohledně řešení jednotlivých požadavků.

Splnění sedmi požadavků Rekonstrukce státu, které by měly zajistit nezávislost justice, patří zároveň mezi hlavní požadavky spolku Milion chvilek pro demokracii, který opakovaně svolává masové protesty proti premiéru Andreji Babišovi.

Rekonstrukce státu Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů odborníky zformulovaná opatření pro dobrou správu státu. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací z iniciativy organizace Frank Bold. Chtějí monitorovat legislativu a připravovat návrhy zákonů pro transparentní stát, lobbují za ně u politiků a hlídají jejich naplňování. Vyzývají politiky k odpovědnému a demokratickému vládnutí a hlídají, zda nepřekračují hranice svých pravomocí. Snaží se předcházet oslabování demokracie.

Patrně i proto si premiér na úterní ráno domluvil schůzku se zástupci Rekonstrukce státu Pavlem Francem a Josefem Karlickým, aby s nimi o těchto požadavcích jednal. Jednání se účastnila také ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Důvody pro demonstrace nepominuly

Franc i Karlický po schůzce sdělili Aktuálně.cz, že oba i po tomto jednání vidí důvody k dalším protestům občanů, protože ani na jeden z požadavků zatím premiér ani ministryně nepřistoupili.

"Domnívám se, že vždycky platí činy, ne slova. Pan premiér ani paní ministryně nebyli připraveni na to, že by našim požadavkům bezprostředně vyhověli, budou to teprve zvažovat. Proto se domnívám, že je legitimní, aby občané požadovali zrealizování těchto sedmi požadavků," míní Pavel Franc. Ten stojí v čele právní společnosti Frank Bold, která je garantem Rekonstrukce státu, sdružující dvacítku nevládních organizací.

"Nebylo zřejmé, že by pro pana premiéra nebo paní ministryni byly demonstrace lidí nějakým zásadním argumentem pro přijetí našich požadavků. My jsme se jim snažili vysvětlit, že musí reagovat teď, během června, kdy budou evidentně veřejné protesty vrcholit," líčí Josef Karlický, který je vedoucím výkonného týmu Rekonstrukce státu.

Premiér nevnímá, co se ve společnosti děje

"My jsme měli z jednání spíše pocit, že nevnímá, co se nyní ve společnosti děje, ptal se nás, proč máme takové požadavky, proč jako odborníci naskakujeme na současné demonstrace, proč apelujeme na rychlé přijetí sedmi pojistek," uvedl Karlický.

Co přesně tedy obě iniciativy v těchto sedmi bodech po vládě požadují? Aby neodvolala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, posílila nezávislost státního zastupitelství, zajistila férový výběr státních zástupců, posílila zákonem nezávislost soudu, zajistila dodržování nových pravidel pro transparentní výběr soudců, zasadila se o zveřejňování rozsudků ve strojově čitelné podobě a konečně aby zřídila pracovní skupinu pro nezávislost justice se zapojením odborné veřejnosti.

I když zatím ani na jeden požadavek nepřistoupila, podle zástupců Rekonstrukce státu v úterý ministryně přislíbila, že některými body se bude co nejdříve zabývat.

"Věcně neměla k našim požadavkům výhrady. Její autentické názory z dnešního jednání jsou takové, že se shoduje s našimi kritérii. Toto je pro nás pozitivní, je na čem stavět. Byť ona nevidí na rozdíl od nás důvod k žádnému spěchu," uvedl Franc.

Pokud jde o jednotlivé konkrétní požadavky či pojistky, zástupci Rekonstrukce státu se s Benešovou nakonec domluvili na tom, že budou nyní řešit především první bod - neodvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

"Premiér a paní Benešová nám na schůzce dlouho tvrdili, že není důvod ke spěchu, protože celou věc řeší komplexní vládní návrh, který bude předložený. Po hodině a půl ale udělali určitý ústupek v tom, že to tedy projednají a zváží, jestli by to přece jen nedávalo smysl. My se domníváme, že to jde a vzhledem k atmosféře ve společnosti by bylo dobré vyřešit tuto neodvolatelnost co nejdříve," sdělil Franc.

