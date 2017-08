Babiš a Faltýnek se mohou seznámit s žádostí o své vydání, v kauze už vypovídal Rath i Bendl

před 43 minutami

Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek se mohou seznámit s policejní žádostí o své vydání, státní zastupitelství proti tomu nemá námitky. Informovala o tom předsedkyně sněmovního mandátového výboru Miroslava Němcová (ODS). O seznámení se s policejními dokumenty požádal Babiš již minulý týden.

Praha - Městské státní zastupitelství v Praze nemá námitek proti tomu, aby se Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek (oba ANO) seznámili s obsahem policejní žádosti o vydání ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Podle předsedkyně sněmovního mandátového výboru Miroslavy Němcové tuto odpověď od státního zastupitelství obdržel výbor do datové schránky. "O tomto vyjádření dozorujícího státního zastupitelství budou oba poslanci bezprostředně písemně vyrozuměni," uvedla Němcová.

Babiš požádal výbor o možnost seznámení se dokumenty již minulý týden. Avizoval také, že po prostudování policejních dokumentů se vyjádří ke kauze Čapí hnízdo, již dříve označil za lživou s cílem dostat ho z politiky.

Babiš minulý týden řekl, že požádal mandátní a imunitní výbor sněmovny, aby mu poskytl policejní dokumenty s žádostí o jeho vydání k trestnímu stíhání. Až potom se ke kauze Čapí hnízdo vyjádří. Už dříve označil policejní žádost za snahu politického systému zlikvidovat ho a ovlivnit říjnové parlamentní volby. Prohlásil také, že je kauza vylhaná.

Na policii už kvůli dotaci pro farmu vypovídali bývalí středočeští hejtmani Petr Bendl (ODS) a David Rath. Pod vedením Bendla hejtmanství padesátimilionovou dotaci pro farmu schválilo, za jeho nástupce Ratha ji vyplatilo. Vypovídal už také někdejší šéf Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy Marek Kupsa, za jehož vedení úřad dotaci schválil. Uvedl to server iROZHLAS.cz.

Bendl i Rath byli na policii takzvaně podat vysvětlení, protože v případu dosud nikdo nebyl obviněn. "Policie požádala o vysvětlení a to dostala. Víc už se na mě nikdo neobracel," řekl Bendl. "Ano, policie mě v této věci kontaktovala," uvedl Rath.

Bendl serveru řekl, že hejtmanství pod jeho vedením nemělo šanci případný podvod odhalit, a jemu tak nezbývalo než dotaci podepsat. "Žádný znalecký posudek jsme neměli k dispozici a nikdo nás na žádný problém neupozornil. Naopak jsme doložitelně měli od úřadu doporučující stanovisko bez připomínek," uvedl.

Bendl dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podepsal v létě 2008. Policie nyní žádá sněmovnu o vydání Babiše a také místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Babiše chtějí kriminalisté stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.

Jeho nástupce Rath nechal po nástupu do vedení kraje velké dotační projekty pozastavit. Ovšem zatímco například jen o něco nižší dotace pro luxusní hotel Chateau Mcely nakonec neprošla, projekt Čapí hnízdo uspěl.

"Ve věci Čapího hnízda jsem vázán mlčenlivostí," řekl Rath. Už dříve ale uvedl, že by v případu mohl hrát roli klíčového svědka. Babiš ho prý poté, co začalo prověřování dotace, opakovaně kontaktoval. "Několikrát jsme se spolu následně sešli v přítomnosti dalších osob. Pan Babiš nám o všem dost podrobně vyprávěl," řekl také Rath, sám stíhaný kvůli korupci z dob svého hejtmanství.

Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova koncernu Agrofert. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve sněmovně řekl, že v té době vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky, Moniky Babišové.

Kvůli přidělení dotace byl na policii také šéf ROP Střední Čechy Kupsa, který dnes pracuje na ministerstvu pro místní rozvoj. Úřad pod jeho vedením dotaci přidělil, a to i přes negativní externí posudky. "K případu jsem byl podat vysvětlení Policii ČR jako svědek, jsem vázán mlčenlivostí," sdělil serveru Kupsa. Vypovídat na policii byla podle serveru iROZHLAS.cz také náměstkyně jihlavského primátora a kandidátka do sněmovny za ANO Jana Mayerová, která jako někdejší manažerka Farmy Čapí hnízdo o dotaci žádala.

Podle zdrojů Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz žádost o vydání Babiše s Faltýnkem zmiňuje dalších devět jmen, vedle Babišových blízkých také současných i dnes již minulých manažerů Agrofertu. Holding nechce komentovat, zdali již někoho ze současných či minulých zaměstnanců policie kontaktovala.