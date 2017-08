Pro Česko je varující, že miliardář je schopen kvůli 50 milionům podvádět, říká poslanec z TOP 09

před 16 minutami

Mandátový a imunitní výbor se sejde v pátek 18. srpna, aby projednal žádost policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka kvůli trestnímu stíhání. Člen mandátového a imunitního výboru Herbert Pavera (TOP 09) je přesvědčen, že v kauze Čapí hnízdo šlo ze strany bývalého ministra financí Andreje Babiše o dotační podvod. Považuje za důležité, aby se politici neschovávali za svou imunitu a aby byl celý případ řádně prošetřen před soudem.

Jak vnímáte argumenty, o které se žádost policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka opírá?

Nemůžu říct, co v žádosti je, ale protože se od roku 2001 věnuji dotacím, vím, že neuvedení pravdivých údajů je podvod. Jestliže se z velké firmy stala malá firma, je to účelová záležitost a je to jasný podvod. Pro Českou republiku je varující, že miliardář je schopen kvůli 50 milionům podvádět.

Nyní však ještě není jasné, jak to ve skutečnosti bylo.

Samozřejmě. Neobviňuji ho, ale na základě svých informací a zkušeností veřejně říkám, že si myslím, že se dopustil dotačního podvodu. O vině nebo nevině musí samozřejmě rozhodnout až soud.

Bývalý ministr financí Andrej Babiš se brání tím, že jde o účelové obvinění. Do jaké míry je toto tvrzení pravděpodobné?

Nemyslím si, že je to účelovka. Jestliže policie na něco přijde, tak padni komu padni. Ano, je to před volbami, ale jestliže to policie začala vyšetřovat teprve nedávno, tak nějakou dobu trvá, než vyšetření proběhne.

A co si o celém prošetřování této kauzy myslíte?

Je dobře, že se to řeší. Konečně se dostane ven to, co lidé ani netušili. Že Babiš je ten, který celou tuto republiku již v minulosti ovládal a myslí si, že má všechno pod palcem. On ji ale pod palcem nemá. U Babiše je jasně vidět, že má strach z toho, že i na něho došlo. On si tak dlouho koledoval, až na něho skutečně došlo.

Stihne se celá záležitost do voleb projednat?

Asi se to úplně nevyřeší, ale bude stačit, když se o tom bude psát, bude to v televizi a nezávislí odborníci budou říkat, že na tom opravdu něco špatně je. Myslím, že to by mohlo přesvědčit některé Babišovy voliče, aby ho opustili.

Do jaké míry to tedy může ovlivnit volby?

Mám obavy, že mnozí lidé tomu nebudou věřit, dokud neuvidí Babiše za mřížemi. Řadu skalních voličů to neovlivní. Budou stále přesvědčení o tom, že je to účelové. Opravdu nechápu, že v roce 2013 to účelové nebylo. Vzpomeňme si, kdo vedl kampaň proti ODS, TOP 09 a dalším, když paní Nečasová dostávala dárky.

Budete přesvědčovat vaše kolegy z mandátového výboru, aby vydali Babiše?

Myslím si, že je nebudu muset přesvědčovat. Věřím, že většina bude pro vydání, protože v drtivé většině případů, když policie o vydání požádá, tak politiky vydáme. Tohle je cesta, kterou razí koalice i opozice. Jestliže někdo má problém a udělal si ho sám, tak ať si to sám taky vyřeší před soudem.

Není v tuhle chvíli politická imunita spíše na obtíž?

Politická imunita by měla sloužit pouze v rámci politiky. Měla by se vztahovat na politické názory, což znamená, že když řeknu o jiném politikovi něco špatného, tak za to nebudu popotahovaný. Určitě by ale neměla politiky chránit, když třeba zaviní havárii nebo svým zaviněním udělají nějaký problém.

Co by podle vás měl nyní Babiš udělat?

S trochou nadsázky si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby odešel z České republiky, stejně jako ze Slovenska. Ať si ho užijí i jinde. Slovenští kolegové jsou rádi, že se ho zbavili a škodolibě nám ho přejí. Myslím si, že takový člověk do politiky vůbec nepatří.

Proč si to myslíte?

Kdyby to byl podnikatel, který chce opravdu pomáhat druhým lidem, tak bych to bral. On je ale obyčejný hamoun a myslí jenom na sebe. Já osobně, kdybych si byl vědom takových věcí, tak bych určitě v politice nepokračoval.

On se však podle svých slov nebojí a je připravený čelit zkorumpovanému systému…

Já mít tolik miliard a špičkové právníky, tak bych se taky nebál. Celý proces bude těžký boj, protože on má peníze na to, aby se bránil všemi možnými prostředky.