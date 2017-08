Poslanci se radí o vydání Babiše s Faltýnkem. Žádost by se měla vyřešit do voleb, říká Němcová

před 49 minutami

Možné vydání šéfa ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání se dalo do pohybu. Od pátečního rána jednají členové mandátového a imunitního výboru, kteří rozhodují o tom, zda doporučí vydání obou politiků Poslanecké sněmovně, která bude zasedat od úterý 4. září. Při pátečním jednání ale ještě žádné rozhodnutí nepadne, výbor zřejmě pozve Babiše a Faltýnka na další jednání v příštím týdnu.

Praha - Ještě několik vteřin pro záběry televizních kamer a fotoaparátů, a potom už rychle zavřít dveře. Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS) působila v pátečním ránu nekompromisně i rázně. Žádné velké komentáře, nic konkrétního k samotné projednávané věci - tedy k žádosti policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. "Děkujeme vám za účast na zahájení jednání, nashledanou," ukončila fototermín Němcová.

Jednáním výboru za zavřenými dveřmi se roztočil kolotoč událostí, na jejichž konci bude odsouzení či osvobození dvou nejvyšších politiků hnutí ANO, které pražská policie podezírá z porušení zákona při získání padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo. Průběh této policejní akce může zároveň zásadně ovlivnit říjnové parlamentní volby, ve kterých je zatím ANO podle všech průzkumů veřejného mínění jasným favoritem.

"Budeme posuzovat, zda jsou splněny "formální" požadavky policie na vydání obou poslanců, nic víc nemůžu v této chvíli komentovat," řekla Němcová těsně před začátkem jednání. "Je fakt, že člověk má někdy malou fantazii, ale myslím, že by bylo žádoucí od všech politických představitelů, aby se nějak s touto záležitostí do voleb vypořádali," potvrdila už dříve Aktuálně.cz Němcová.

Prvním krokem ke stíhání obou policistů je zbavení jejich imunity, o kterém rozhodne celá Poslanecká sněmovna na jednání, jehož začátek je naplánovaný na 4. září. Na toto jednání přinesou poslanci mandátového a imunitního výboru své stanovisko, zda doporučují nebo nedoporučují vydání obou poslanců. "Dnešní jednání bude čistě procedurální, dohodne se termín jednání, na které budou pozváni oba poslanci a určíme zpravodaje," řekl člen výboru za TOP 09 Martin Plíšek.

Předsedkyně Němcová už dříve ale avizovala, že páteční jednání bude spíše organizační, protože členové vyberou zpravodajce k celé věci a zároveň se dohodnou na pozvání obou poslanců k jednání. Teprve na dalších zasedáních budou členové výboru hlasovat o doporučení k vydání. Konečné slovo ale bude mít Sněmovna, která by vše měla stihnout do říjnových voleb.

Poslancům ANO se zdá žádost policie podivná

Už dosavadní názory členů mandátového a imunitního výboru ukazují, že výbor bude názorově rozdělený, protože zástupci ANO dávají najevo nesouhlas s postupem policie. A to už poté, co si pročetli žádost policie o vydání.

"Dělá to na mě velmi účelový dojem," prohlásil člen výboru za ANO Roman Procházka, podle kterého chce policie jednoznačně ovlivnit volby. "O postupu policie mám stále větší pochybnosti," přidal se další člen výboru za ANO Radek Vondráček. Naopak například člen výboru za TOP 09 Martin Plíšek spíše podpořil policie v postupu proti Babišovi a Faltýnkovi. "O detailech nemůžu mluvit, ale obecně můžu říci, že policejní žádost je podle mě zpracovaná precizně a zodpovědně," prohlásil před několika dny Plíšek.

Babiš a Faltýnek opakovaně jakékoliv podezření policie odmítají a tvrdí, že jde o politicky motivovaný útok na ně. Oba ještě žádost policie neviděli, Babiš ale ve čtvrtek o policejní spis požádal. O jeho žádosti rozhodne dozorující státní zástupce. Nikdo z poslanců si ale spis se žádostí nemůže vzít, je uložený v trezoru mandátového a imunitního výboru, kde do něj můžou členové výboru nahlédnout.

I když by ale Poslanecká sněmovna oba politiky vydala, pro vyšetřování celého případu to nebude až tak moc znamenat. Pokud budou zvoleni v říjnu do nové Poslanecké sněmovny, opět získají imunitu a kolečko vydání se opět roztočí.